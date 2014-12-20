دبیرستان ها در زمان امتحانات نوبت اول تعطیل نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار چهاربند افزود: تعطیلی مدارس در زمان امتحانات باعث کسر ساعت تدریس معلمان و عقب افتادن دانش آموزان از مباحث درسی می شود.

وی با اشاره به اینکه امتحانات دانش آموزان دوره اول متوسطه از 6 تا 24 دی ماه برگزار خواهد شد، گفت: 10 ماده درسی در نیم امسال اول متوسطه وجود دارد که 6 ماده درسی آن نمره کتبی ندارد و از طرفی 50 درصد نمرات این دروس به صورت ارزشیابی مستمر در طول سال تحصیلی گرفته شده و برای دریافت 50 درصد نمرات دیگر نیاز به تعطیلی مدرسه نیست.

چهاربند خاطر نشان کرد: زمان کافی در بین امتحانات برای مطالعه دانش آموزان در نظر گرفته شده و مشکلی برای مطالعه کتابهای درسی دانش آموزان وجود ندارد.