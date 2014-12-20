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۳۰ آذر ۱۳۹۳، ۱:۳۵

دبیرستان ها در زمان امتحانات نوبت اول تعطیل نیستند

دبیرستان ها در زمان امتحانات نوبت اول تعطیل نیستند

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: براساس بخشنامه ابلاغی به مدارس، همه دبیرستان های دوره اول متوسطه در زمان امتحانات نوبت اول دایر خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار چهاربند افزود: تعطیلی مدارس در زمان امتحانات باعث کسر ساعت تدریس معلمان و عقب افتادن دانش آموزان از مباحث درسی می شود.

وی با اشاره به  اینکه امتحانات دانش آموزان دوره اول متوسطه از 6 تا 24 دی ماه برگزار خواهد شد، گفت: 10 ماده درسی در نیم امسال اول متوسطه وجود دارد که  6 ماده درسی آن نمره کتبی ندارد و از طرفی 50 درصد نمرات این دروس به صورت ارزشیابی مستمر در طول سال تحصیلی گرفته شده و برای دریافت 50 درصد نمرات دیگر نیاز به تعطیلی مدرسه نیست.

چهاربند خاطر نشان کرد: زمان کافی در بین امتحانات برای مطالعه دانش آموزان در نظر گرفته شده و مشکلی برای مطالعه کتابهای درسی دانش آموزان وجود ندارد.

کد مطلب 2447084
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • هaدi ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
      3 0
      پاسخ
      اگ اینجوری باشه از درسا میفتیم

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