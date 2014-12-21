باغ موزه دفاع مقدس در زنجان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهدیخانی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برنامه ریزی لازم برای احداث باغ موزه از سال ۸۸ شروع شده و این باغ موزه در حال حاضر در حال اجرامی باشد.

وی اظهار داشت: این باغ موزه حدود ۵ هزار و ۲۰۰ متر مربع زیر بنا و مساحت ساختمانی دارد.

مدیر کل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان زنجان گفت: این باغ موزه در منطقه تفریحی شرقی گاوازنگ در حال ساخت است.

سرهنگ مهدیخانی تاکید کرد: هدف از اجرای طرح باغ موزه دفاع مقدس ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است و این فرهنگ باید روز به روز زنده نگه داشته شود.

وی افزود: اگر ارزشهای دفاع مقدس را فراموش کنیم بخشی از فرهنگ غنی دوران دفاع مقدس از بین می رود چرا که توجه به اصالت و فرهنگ غنی کشور مانع تهاجم و برنامه ریزی های شوم دشمن به کشور می شود.

مدیر حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان زنجان یاد آورشد: امروز جوانان که مورد هجمه فرهنگی دشمن هستند باید فرهنگ ایثار و فداکاری در بین جوانان به خوبی تعمیق و ترویج داده شود.

سرهنگ مهدیخانی گفت: در این میان موزه شهدا و پارک موزه های دفاع مقدس نقش اساسی در انتقال فرهنگ دفاع مقدس دارد و ما بر اجرای سریع این طرح بسیار مصمم هستیم.