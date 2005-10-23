چاوز: قصد همكاري هسته اي با ايران را داريم

به گزارش خبرگزاري "مهر" چاوز در گفتگويي با شبكه بي بي سي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ونزوئلا در زمينه هسته اي با ايران همكاري داشته است يا خير گفت : نه هنوز تاكنون ما همكاري در اين زمينه نداشته ايم ليكن بر اين باوريم كه ونزوئلا بايد در زمينه توليد و صادرات انرژي حركت كند.

رئيس جمهور ونزوئلا در پاسخ به اين سؤال كه آيا كاراكاس تمايل به همكاري در حوزه هسته اي با تهران دارد گفت : چرا كه نه ما تمايل داريم انرژي هسته اي توليد و آن را صادر كنيم و همچنين بر آنيم تا از اين انرژي در زمينه پزشكي استفاده كنيم .

وي در ادامه با اشاره به فرانسه كه يكي از كشورهاي پيشرو در بهره برداري از انرژي هسته اي است اظهار داشت: ما در زمينه انرژي تجربياتي داريم، درآمد نفت داريم و ميل داريم تا انرژي توليد كنيم.

رئيس جمهور وزنروئلا در ادامه در رابطه با مشكلات كشورش در اين زمينه افزود : ما به سوي بهبود اقتصادي حركت مي كنيم و در صدديم تا با بهره برداري از انرژي بتوانيم بر مشكلات كشور بويژه در زمينه بيكاري غلبه كنيم.

گفته مي شود كه ونزوئلا همچننين در صدد است تا براي دست يابي به انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز با كشورهاي همسايه همچون آرژانتين و برزيل همكاري هسته اي داشته باشد ليكن آمريكا مخالفت خود را با قصد و هدف ونزوئلا براي دست يابي به انرژي هسته اي اعلام كرده است.

چاوز همچنين در پاسخ به سؤال ديگر بي بي سي كه چرا شما با كشورهائي مانند ايران و ليبي كه غرب آنها را مشكل ساز و خطرناك مي داند همكاري مي كنيد گفت: معتقديم كه بزرگترين تهديد و مشكل آمريكا است و اين كشور است كه بزرگترين تهديد براي جهان است ، درحال حاضر آمريكا از تروريستي به نام كاريلس پوسادا نگهداري مي كند كه ما درخواست بازگرداندن آن به كشور را داده ايم و ايشان به اتهام اقدامات تروريستي تحت تعقيب است.

وي در ادامه با اشاره به سياست خطرناك جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در راستاي بي ثبات كردت جهان مي گويد: مشكل اصلي سياست آمريكاست در حال حاضر من با " جسي هلمز" كه از سياستمداران معروف آمريكاست دوست هستم و ساعتها با وي گفتگو داشتم و صحبت كردم ما هر دو بر اين باوريم كه آمريكا و نزوئلا هر دو به هم نياز دارند.