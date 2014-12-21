وقوع 50 فقره تصادف در محورهای مواصلاتی زنجان/ سطح جاده ها لغزنده است

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از دیشب تاکنون به علت بارش برف در زنجان تصادفات خسارتی و جرحی در محورهای مواصلاتی استان زنجان رخ داده است.

وی اظهار داشت: متاسفانه عدم تخطی از سرعت مطمئنه 99 درصد علت اصلی وقوع این تصادفات در این بازه زمانی بوده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان به وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان اشاره کردو گفت: با توجه به بارش برف از دیروز کلیه راههای مواصلاتی استان زنجان باز است ولی تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر می باشد.

سرهنگ شیر محمدی یاد آورشد: با توجه به بارش برف سطح جاده ها لغزنده است که رانندگان حتما باید در رانندگی از سرعت غیر مجاز خود داری کنند چرا که به هنگام بارش کنترل وسیله نقلیه بسیار سخت می شود و حتما از کمربند ایمنی استفاده کنند.

وی در ادامه گفت: رانندگان نقش کلیدی را در هنگام رانندگی کردن دارند چرا که با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و کنترل وسیله نقلیه خود از نظر ایمنی و فنی سلامت سرنشیان را تضمین می کنند.