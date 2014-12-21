"علی دایی" دلیل آمدنم به تیم شهرداری اردبیل بود/ هیچ قولی نمی دهم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی شامگاه شنبه در آئین معارفه و نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان اردبیل افزود: وقتی پیشنهاد شهرداری دستم رسید به دایی زنگ زدم و وی تاکید کرد که اگر می توانم به این تیم کمک کنم.

وی با تاکید بر اینکه من شاگرد علی دایی هستم و به این افتخار می کنم، یادآور شد: فصل قبل هم وقتی از تیم شهرداری اردبیل پیشنهاد دریافت کردم با علی دایی صحبت کردم.

سرمربی جدید تیم فوتبال شهرداری اردبیل علاقه قلبی به مردم اردبیل و این تیم را از دیگر دلایل قبول این مسئولیت برشمرد و تصریح کرد: تیم شهرداری عشق و زندگی مردم این شهر است بنابراین باید همه با هر توانی به ماندن این تیم در لیگ دسته یک کمک کنند.

وی تعطیلی نیم فصل را بهترین فرصت برای ترمیم نقاط ضعف و کسب نتایج در خور در نیم فصل دوم دانست و متذکر شد: تا آغاز نیم فصل دوم لیگ نقاط ضعف را شناسایی و برطرف خواهیم کرد.

ربیعی از تفاوت سبک بازی تیم شهرداری فصل گذشته و فصل جاری خبر داد و ادامه داد: هر مربی برای هر بازی صاحب ایده و نگرش فنی است و البته برای آن نیازمند ابزار و سبک خاصی بوده و که باید فراهم شود.

وی با اشاره به از دست دادن امتیازات مهم در نیم فصل اول تاکید کرد: امیدواریم این امتیازات را در نیم فصل دوم جبران کنیم؛ البته در لیگ دسته یک مثالی است که می گویند "دروازه تیمها در نیم فصل دوم کوچکتر می شود" بنابراین امتیاز جمع کردن سخت تر می شود با این وجود ما تلاش خود را خواهیم کرد.

سرمربی تیم شهرداری اردبیل همچنین از جذب بازیکنان در تمام خطوط خبر داد و عنوان کرد: تیم شهرداری هم اکنون در تمام خطوط نیازمند جذب بازیکن است، آخرین بازی نیم فصل روز چهارشنبه برگزار خواهد شد پس از این بازی می توانیم شفاف تر در این زمینه صحبت کنیم.

وی در خصوص تغییرات کادر فنی صحبت نکرد و با بیان اینکه هنوز در این زمینه به جمع بندی نهایی نرسیده ایم، افزود: می خواهیم آخرین بازی مرحله رفت را با یکدلی و همدلی به پایان برسانیم، ضمن اینکه اعتقاد دارم که تیم به یک آنالیزور نیاز دارد که باید به تیم اضافه شود.

ربیعی با تاکید بر اینکه در سال گذرشته برای صعود به لیگ دسته یک خون دل خوردیم و زحمات زیادی را متحمل شدیم، اضافه کرد: این تیم باید در لیگ دسته یک بماند، برای تحقق این مهم همه باید کمک کنند، مردم حمایت کنند، ضمن اینکه من با تمام وجود برای موفقیت تیم تلاش خواهم کرد و اگر هر لحظه احساس کنم تاثیرگذار نیستم حتما تیم را ترک خواهم کرد.

وی فوتبال را غیرپیش بینی ترین ورزش دنیا عنوان کرد و گفت: بنابراین هرگز برای ماندن و یا صعود تیم شهرداری قول نمی دهم اما قول می دهم با تمام وجود برای موفقیت تیم تلاش کنم.

ربیعی نظم و انضباط تیمی و شخصیت محوری را از جمله مهمترین اقدامات خود برای ارتقا کیفیت کاری برشمرد و تاکید کرد که اگر سال قبل برای صعود این تیم به لیگ دسته یک روزانه 14 ساعت کار می کردیم امسال 16 ساعت فعالیت خواهیم کرد تا این تیم را در لیگ نگه داریم و جایگاه آن را بالا ببریم.