گزارش سیا: کشتن رهبران طالبان کارآمد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این گزارش که در سال ۲۰۰۹ نوشته شده درباره تحلیل شیوه‌های ترور و حذف اعضای ارشد طالبان و همچنین نکات مثبت و منفی این خط مشی است.

بنا به این گزارش، توانایی طالبان در جایگزینی رهبران کشته شده‌اش، مانع از تاثیر عملیات نیروهای ائتلاف علیه این گروه است.

ویکی لیکس این گزارش تحلیلی سیا را "طرفدار عملیات ترور" می‌داند.

علاوه بر عملیاتی که در عراق و افغانستان انجام شده، گزارش سیا اقدامات مشابهی که در گذشته در نقاط مختلف جهان برای حذف مخالفان دولت ها صورت گرفته را بررسی کرده است از جمله اقدامات بریتانیا در ایرلند شمالی، فعالیت‌های دولت سریلانکا علیه گروه ببرهای تامیل، و تلاش‌های دولت فرانسه در دوران جنگ داخلی الجزایر.

بنا به گزارش، از جمله فایده‌های عملیات حذف فیزیکی عناصر عالیرتبه، "فرسایش توان شبه نظامیان، تضعیف اراده گروه‌های شبه نظامی، و کاهش حمایت از آنهاست."

همچنین در همین گزارش درباره آسیب‌های احتمالی این گونه عملیات آمده است، "تقویت رابطه گروه‌های مسلح با مردم" و "تندرو شدن رهبران باقی‌مانده گروه شبه نظامی."

در زمینه حذف رهبران طالبان در افغانستان، گزارش سیا می گوید گروه طالبان "توانایی خوبی در جایگزین‌سازی نیروهایش به ویژه در سطوح میانی" دارد.

از زمان نوشته شدن این گزارش سیا در سال ۲۰۰۹، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا بر حملات هوایی با هواپیماهای بدون سرنشین به شمال غربی پاکستان برای هدف قراردادن رهبران القاعده و طالبان افزوده است.