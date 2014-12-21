اولین برف؛ در آخرین روز پاییز به اراک جان تازه ای بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، بارش به جز در اراک به صورت پراکنده در شهرهای مختلف استان نیز صورت گرفته و باران شب گذشته و سحرگاه اراک را به دانه های درشت برف تبدیل کرد و مردم با برخاستن از خواب بارش برف را از روزنه پنجره های خود تماشا کردند.

بارش برف در حالی است که از روز گذشته کارشناسان هواشناسی وعده این بارش را داده بودند و با یک روز تاخیر برف اراک را سفید پوش کرد.

برف اراک در نیمه صبح تبدیل به باران شد.

تااین لحظه تردد در محورهای استان جریان دارد.

اراک جزو شهرهای کوهستانی است که در گذشته با بارش فراوان برف و سرمای زودهنگام و طولانی روبرو بود که در سالهای اخیر این اقلیم تغییر کرده و رو به کم بارانی و بارش برف نهاده بود و در این سالها بارش برف به یکی از آرزوهای مردم تبدیل شده است.