هادی آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور محمد مایلی کهن به عنوان مدیر فنی تیم امید در کنار محمد خاکپور اظهار کرد: درباره این موضوع هنوز بحث نشده است. اگر جلسه‌ای داشته باشیم ممکن است درباره مدیر فنی تیم امید هم بحث شود.

وی تاکید کرد: محمد مایلی کهن یکی از گزینه‌ها ما برای مربیگری تیم امید بود. قرار شد اگر سرمربی فرد دیگری شد، مایلی کهن در صورت نظر مساعد سرمربی یکی از گزینه‌های مدیر فنی باشد. همانطور که گفتم تا الان جلسه‌ای تشکیل نشده که بخواهیم درباره این موضوع تصمیم گیری کنیم.

نایب رئیس فدراسیون در پاسخ به این سئوال که "انتخاب مایلی کهن تصمیم کمیته فنی فدراسیون بوده یا پیشنهاد محمد خاکپور"؟، گفت: خود کمیته فنی هم نظر مثبتی روی مایلی کهن داشت!

آیت اللهی در خصوص اختلاف نظرات مایلی کهن با کارلوس کی‌روش و اینکه ممکن است این اختلافات به ضرر هر دو تیم بزرگسالان و امید باشد، تاکید کرد: ما نباید دنبال حاشیه برویم. باید از همه بضاعت کشورمان استفاده کنیم. اگر قرار باشد مایلی کهن با تیم امید همکاری کند حتما باید نظرات او و کارلوس کی‌روش را به هم نزدیک کنیم!