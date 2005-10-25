قوه قضاييه در خصوص پرونده شوراي شهر اسلامشهر كوتاهي كرده است

پرويز سروري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، خاطر نشان ساخت : قوه قضائيه در رسيدگي به اين پرونده مهم سهل انگاري مي كند و اين موضوع در ميان مردم نوعي بي اعتمادي به وجود خواهد آورد .

وي افزود : تصور نمي كرديم رسيدگي به اين موضوع اينقدر به طول بيانجامد ، چون قرار بر اين بود كه رسيدگي به اين پرونده به زودي به پاياين برسد .

سروري كه رسيدگي به مشكلات حوزه جنوب غرب تهران را بر عهده دارد ، چندي پيش گفته بود : به عنوان نماينده مردم در مجلس و كسي كه مسئول رسيدگي به مشكلات مردم اين منطقه است ، اعلام مي كنم كه قبل از پايان فعاليت دوره دوم شوراها، نسبت به برخورد با اعضاي متخلف و متقلب شوراي شهر اسلامشهر نبايد كوتاهي صورت بگيرد .

نماينده مردم تهران در مجلس ، همچنين با انتقاد از نحوه عملكرد قوه قضائيه ، تصريح كرد : مردم گله مند اسلامشهر منتظر اعلام نتيجه اين پرونده هستند و قوه قضائيه و به خصوص قاضي اين پرونده مهم ، براي موفق بيرون آمدن از اين آزمايش بهتر است كار رسيدگي به آن را هر چه زودتر در دستور كار خود قرار دهند .

به گزارش خبرنگار مهر ، تعدادي از اعضاي شوراي شهر اسلامشهر به هنگام برگزاري انتخابات مجلس هفتم ،35 هزار جلد شناسنامه جعلي را به منظور حمايت از كانديداي مورد نظرشان ، تهيه كرده بودند . بر همين اساس ، شعبه اول بازپرسي دادسراي ناحيه يك (شميران) براي 13 نفر از جمله چند عضو شوراي شهر اسلامشهر ، به اتهام جعل 35 هزار جلد شناسنامه با هدف دخالت در هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، قرار مجرميت صادر كرد . اما اعضاي متهم شوراي شهر پس از چندي آزاد و دوباره به عنوان عضو شوراي شهر مشغول به كار شده اند كه همين مساله موجبات نگراني مردم اسلامشهر را فراهم آورده است .