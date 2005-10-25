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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۳۷

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به پرونده 35 هزار جلد شناسنامه جعلي:

قوه قضاييه در خصوص پرونده شوراي شهر اسلامشهر كوتاهي كرده است

قوه قضاييه در خصوص پرونده شوراي شهر اسلامشهر كوتاهي كرده است

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در خصوص تخلفاتي كه در شوراي اسلامي شهرستان اسلامشهر روي داده است ، گفت: اين موضوع به دليل اطاله دادرسي و مسائل مربوط به قوه قضائيه ، تاكنون بي نتيجه مانده است.

پرويز سروري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، خاطر نشان ساخت : قوه قضائيه در رسيدگي به اين پرونده مهم سهل انگاري مي كند و اين موضوع در ميان مردم نوعي بي اعتمادي به وجود خواهد آورد .

وي افزود : تصور نمي كرديم رسيدگي به اين موضوع اينقدر به طول بيانجامد ، چون قرار بر اين بود كه رسيدگي به اين پرونده به زودي به پاياين برسد .

سروري كه رسيدگي به مشكلات حوزه جنوب غرب تهران را بر عهده دارد ، چندي پيش گفته بود : به عنوان نماينده مردم در مجلس و كسي كه مسئول رسيدگي به مشكلات مردم اين منطقه است ، اعلام مي كنم كه قبل از پايان فعاليت دوره دوم شوراها، نسبت به برخورد با اعضاي متخلف و متقلب شوراي شهر اسلامشهر نبايد كوتاهي صورت بگيرد . 

نماينده مردم تهران در مجلس ، همچنين با انتقاد از نحوه عملكرد قوه قضائيه ، تصريح كرد : مردم گله مند اسلامشهر منتظر اعلام نتيجه اين پرونده هستند و قوه قضائيه و به خصوص قاضي اين پرونده مهم ، براي موفق بيرون آمدن از اين آزمايش بهتر است كار رسيدگي به آن را هر چه زودتر در دستور كار خود قرار دهند .

به گزارش خبرنگار مهر ، تعدادي از اعضاي شوراي شهر اسلامشهر به هنگام برگزاري انتخابات مجلس هفتم ،35 هزار جلد شناسنامه جعلي را به منظور حمايت از كانديداي مورد نظرشان ، تهيه كرده بودند . بر همين اساس ، شعبه اول بازپرسي دادسراي ناحيه يك (شميران) براي 13 نفر از جمله چند عضو شوراي شهر اسلامشهر ، به اتهام جعل 35 هزار جلد شناسنامه با هدف دخالت در هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، قرار مجرميت صادر كرد . اما اعضاي متهم شوراي شهر پس از چندي آزاد و دوباره به عنوان عضو شوراي شهر مشغول به كار شده اند كه همين مساله موجبات نگراني مردم اسلامشهر را فراهم آورده است .

 

کد مطلب 244714

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