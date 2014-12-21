افزایش نرخ برخی از مصالح ساختمانی/نگرانی از رکود بیشتر در بازار مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، در هفتههای اخیر برخی از عوامل موثر در قیمت ساخت مسکن باوجود ادامه رکود در این بازار با افزایش قیمت مواجه شده است بطوریکه در تعدادی از شهرها تا چندبرابر قیمت قبلی خرید و فروش میشود. در واقع مصالح ساختمانی که به عنوان اصلیترین مواد اولیه در ساخت و ساز به شمار میرود از عوامل موثر بر قیمت تمام شده مسکن است که هرگونه تغییر قیمتی در آن میتواند هزینه ساخت مسکن را افزایش دهد.
براین اساس، نرخ مصالح ساختمانی که از ابتدای امسال تاکنون تغییر قیمت زیادی را نداشت در هفتههای اخیر با افزایش در برخی از اقلام مواجه شده است که ادامه این روند، ساخت و ساز را با رکود بیشتری مواجه خواهد کرد این در حالی است که ساخت و سازهای مسکن در دوسال گذشته با کاهش بیش از 50 درصد مواجه شده است.
مصالح ساختمانی سهم حدود 30 درصدی را در قیمت نهایی ساختمانها دارد بنابراین تغییر این عامل اگر در کنار افزایش قیمت در دیگر عوامل موثر بر ساخت باشد، قیمتها را می تواند تا چندبرابر افزایش دهد، موضوعی که در سا های گذشته هم رخ داد و بازار مسکن را با تلاطم مواجه کرد.
البته کارشناسان سهم زمین را بیش از تمامی عوامل بر قیمت مسکن میدانند اما بطور حتم افزایش هزینههای ساخت هم به عنوان یک محرک قدرتمند میتواند، تاثیراتی را بر نرخ نهایی بازار مسکن بگذارد. بنابراین سازندگان که در دوسال گذشته با بحران فروش نرفتن خانههای نوساز مواجه شدهاند، نسبت به آینده بازار و احتمال افزایش قیمتها نگران هستند زیرا معتقدند که بازار کشش افزایش قیمت بیش از این را ندارد.
در این رابطه محمدمهدی مافی، دبیر انجمن انبوه اسازان مسکن استان تهران با بیان اینکه بازار کشش قیمتی بیشتری را ندارد، گفت: افزایش هزینه ساخت یکی از عوامل گرانی بازار مسکن است.
وی افزود: اما مهمترین دلیل افزایش قیمت مسکن در دوسال گذشته، قیمت زمین بود که بصورت جهشی بالا رفت و هزینه ساخت سهم کمی نسبت به قیمت زمین در گرانی مسکن داشت.
به همین دلیل، تعدادی از سازندگان به خصوص در شهرهایی غیر از تهران، ساخت و ساز را به حالت نیمه تعطیل درآورند تا وضعیت قیمت برخی از مصالح ساختمانی مشخص شود. این موضوع به خصوص در پروژههای بزرگ و انبوه سازی خیلی به چشم میخورد و سازندگان انبوه مسکن به دنبال ثبات بیشتر در قیمتها هستند تادوباره کار خود را شروع کنند.
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