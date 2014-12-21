آیین نکوداشت امام جمعه ورامین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز حجت الاسلام سیدرضا تقوی رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در دیدار با آیت الله سید مرتضی محمودی از برگزاری مراسم نکوداشت ۴۰ سال خدمات امام جمعه ورامین خبر داد.

حجت الاسلام سیدرضا تقوی در این دیدار با اشاره به خدمات آیت الله محمودی در ورامین اظهار داشت: امام جمعه ورامین با توجه به خدمات و سوابق درخشان خود مایه برکت منطقه هستند.

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور افزود: پیشنهاد آن است که مراسم نکوداشتی برای تجلیل از مقام امام جمعه ورامین برنامه ریزی شود اگرچه ایشان نیازی به این برنامه ها ندارند اما وظیفه ماست که نسبت به پیشکسوتان خود احترام کرده و نسل جدید را با خدمات آنان آشنا سازیم.

وی ادامه داد: این نکوداشت بر اساس نیازهای روز جامعه برگزار می شود و پاسداشت زحمات ۴۰ ساله امام جمعه ورامین در این منطقه بوده که با هوشیاری مقابل بسیاری از خیانت ها و انحرافات را گرفتند.

تقوی با اشاره به اهداف برگزاری این نکوداشت اضافه کرد: هدف از برگزاری این نکوداشت آن است که به نسل جوان و طلاب علوم دینی بیاموزیم که قدردان زحمات بزرگان و پیشکسوتان خود باشیم.

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی نیز در ابتدای این دیدار با اشاره به برکات نظام اسلامی برای ملت ایران اظهار داشت: بنده به عنوان کسی که دوران پهلوی اول و دوم را درک کرده و خدمات انقلاب اسلامی را نیز مشاهده کردم، می توانم بگویم که اکنون ملت ما در بهشت زندگی می کند و باید مردم قدردان وجود نظام اسلامی باشند.

امام جمعه ورامین با اشاره به تجمع بزرگ روز اربعین حسین در کربلای معلی افزود: ورامین نیز در مسیر نجف-کربلا با برپایی موکب از زائران و عزاداران حسینی پذیرایی کرد و بیش از ۱۶۰ میلیون تومان در این رابطه هزینه شد.