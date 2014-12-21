پیکر ۴ شهید گمنام در لرستان خاکسپاری شد/ عطر کربلا ۲۸ صفر را معطر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام با حضور پرشور عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و همزمان با ۲۸ صفر در دو شهر بروجرد و زاغه در استان لرستان برگزار شد.

حضور باشکوه مردم لرستان در مراسم تشییع پیکر شهدا به رغم بارش نم نم باران تجلیگاه عشق و ارادت مردم این دیار به رهروان مسیر سرخ حسینی و فرزندان پاک روح الله بود.

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهر بروجرد با حضور حجت الاسلام حسن ترابی امام جمعه این شهرستان، مسلم پورقاسمیان فرماندار و مسئولان شهرستانی برگزار و پیکر این شهدا در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد به خاک سپرده شد.

همچنین مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهر زاغه از توابع شهرستان خرم آباد با حضور حجت الاسلام سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، هوشنگ بازوند استاندار لرستان، حبیب الله خجسته پور فرماندار خرم آباد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

سرهنگ ناصر فرید نماینده کمیته جستجوی مفقودین در استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشیع پیکر چهار شهید در شهرهای زاغه و بروجرد اظهار داشت: مراسم تشیع پیکر مطهر دو شهید گمنام از مقابل سپاه شهرستان زاغه آغاز و پیکر این شهدا در محل پارک شهدای گمنام زاغه به خاک سپرده شدند.

وی همچنین با اشاره به تشیع پیکر دو شهید در شهرستان بروجرد بیان داشت: این شهدا نیز از محل مسجد امامخمینی(ره)، مسیر امامزاده جعفر و میدان نواب تشیع و در محل دانشگاه آزاد شهرستان بروجرد تدفین شدند.

نماینده کمیته جستجوی مفقودین در استان لرستان با بیان اینکه شهدایی که در شهر زاغه تشیع شدند مربوط به عملیات خیبر و عملیات کربلای دو بوده اند گفت: همچنین شهدایی که در شهرستان بروجرد تشیع و تدفین شدند مربوط به عملیات حاج عمران و کربلای دو بوده اند.

سرهنگ فرید یادآور شد: شهدای شهرستان زاغه ۲۱ و ۲۳ ساله و شهدای شهرستان بروجرد که در دانشگاه آزاد تدفین شدند نیز ۲۵ و ۴۰ ساله بوده اند.