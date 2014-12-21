رویکرد حوزه هنری اردبیل تولید آثار با ارزشهای معنوی و انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رجبی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از هنرمندان استان اردبیل افزود: آثار هنری تولید شده در حوزه هنری حامی ارزش های معنوی و انسانی است که تاثیر عمیقی بر اخلاقیات جامعه می گذارد، بنابراین هدف حوزه هنری استان تقویت و کمک به هنرمندان در جهت تولید اینگونه آثار هنری خواهد بود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این کمک به فعالیت و برنامه ریزی منسجم و عملیاتی همکاران و ایجاد رقابت سالم بین واحدهای مختلف حوزه هنری جهت رشد همه جانبه آنها از اهداف اصلی این مرکز در آینده خواهد بود.

سرپرست جدید حوزه هنری استان با بیان اینکه در این راستا باید به جذب هنرمندان رشته های مختلف اهتمام ویژه ای داشته باشیم، ادامه داد: حوزه هنری اردبیل با رویکردی به منظور بسترسازی مناسب سعی می کند پاتوق هنری هنرمندان استان باشد.

وی هنرمندان را سرمایه و خون رگهای حوزه هنری دانست و با اشاره به جایگاه ارزشمند و والای حوزه هنری متذکر شد: با توجه به اینکه حوزه هنری یکی از نهادهای انقلابی ارزشمند است، فعالیت در این نهاد مایه سعادت و خیر دنیا و آخرت است.

رجبی دیدار و تعامل سازنده با مسئولان استانی را در راس برنامه های خود برشمرد و عنوان کرد: همکاری و همدلی درون سازمان و بهبود روابط برون سازمانی می تواند سبب پیشرفت حوزه هنری در انجام امورات و اهداف تعیین شده شود.