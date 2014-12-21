بررسی دیدگاه محمود سریع القلم دربارۀ توسعه یافتگی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، نظرات شاذ علمی در حوزه های مختلف همواره بحث برانگیز بوده است. این موضوع در حوزه های مرتبط با اندیشه و علوم انسانی بیشتر مطرح و بر همین اساس بحث برانگیز تر است. یکی از موضوعات محل بحث در این زمینه به مفهوم «توسعه» باز می گردد. محمود سریع القلم از جمله چهره هایی است که در این زمینه اظهاراتی متفاوت از دیگران دارد. موسسه «سیما فکر»، در گفت‌وگو های جداگانه ای با اساتید دانشگاه به بررسی دیدگاه های سریع القلم پرداخته است. در توضیحات سیما فکر در این زمینه آمده است:

«برخی بحث های نخبگان فکری ما در باب «توسعه» حول مبانی فلسفی این مفهوم است. اینکه توسعه یافتگی یعنی چه؟ این تقسیم بندی از کجا ناشی می شود؟ نظام جهانی چگونه به کشورهای شمال-جنوب یا مرکز-پیرامون تقسیم می شود؟ اما محمود سریع القلم، استاد دانشگاه بهشتی چنین نیست. وی که عمده مطالعاتش پیرامون توسعه یافتگی است و تا به حال کتاب ها و مقالات متعددی در این باب منتشر کرده است -از جمله «عقلانیت و آینده توسعه یافتگی در ایران»- معتقد است دیگر زمان آن نیست که در باب مبانی فلسفی توسعه یافتگی بحث شود و می بایست بر مبنای اصول عام و جهان شمولی که حتی با سرچ و گوگل کردن به دست می آید، دست به عمل بزنیم.

در همین راستا دکتر سریع القلم دوشنبه 24 آذر در نشستی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، شرکت کرد و سخنرانی خود را تحت عنوان «نظریه ای برای توسعۀ ایران» ایراد کرد. سیمافکر در مصاحبه با دکتر «کریم مجتهدی» و دکتر «بیژن عبدالکریمی» به بررسی دیدگاه دکتر «محمود سریع القلم» دربارۀ توسعه یافتگی ایران پرداخته است.» این گفت و گو از طریق این آدرس قابل استفاده است:

http://simafekr.tv/0fa1036idattach.htm