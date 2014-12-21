تشییع پیکر شهدا آثار تربیتی و اخلاقی فراوانی در جامعه به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی صبح یکشنبه در مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهر زاغه با اشاره به اینکه امروز فضای استان عطر شهدا را به خود گرفته است، اظهار داشت: وجود شهدا مایه خیر و برکت بوده و زیارت شهدا اعلان بیعت با شهدا و آرمانهای آنها است.

وی با تاکید بر اینکه تشییع و خاکسپاری پیکر شهدای گمنام در لرستان آثار تربیتی، اخلاقی و اجتماعی فراوانی را به جا می گذارد، افزود: مکتب شهدا، مکتب عشق و ایثار بوده و سازنده است.

وی با بیان اینکه حضور شهدای گمنام در سطح شهرهای استان یادآور جانفشانی های رزمندگان درهشت سال دفاع مقدس است، تصریح کرد: مردم لرستان با حضور پرشور در استقبال، تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام و تجدید پیمان با آنها رسالت خود را انجام دادند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه شهدا با تبعیت از ولایت جان خود را در راه خدا دادند، افزود: جانفشانی شهدا نشان می دهد که در جبهه ولایت نیاز به ایثار و ایستادگی است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امروز وظیفه ما این است که قدر شهدا را بدانیم و در راه ولایتمداری ثابت قدم بمانیم، تصریح کرد: شهدا مایه بصیرت بوده و برای جوانان ما بهترین الگو هستند.

وی با بیان اینکه وصیت شهدا این است که از مسیر امام و رهبری معظم انقلاب دست نکشیم، افزود: الگوی جوان امروز ما باید این شهدا باشند و ادامه دهنده راه آنها باشند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین با اشاره اهمیت وصیت نامه های شهدا، بر ضرورت عمل به این وصایا تاکید کرد و بیان داشت: وصیت نامه های شهدا گنجینه هدایت هستند.

بنابر این گزارش مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهر زاغه از توابع شهرستان خرم آباد با حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ، استاندار لرستان، فرماندهی انتظامی لرستان، فرماندار خرم آباد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.