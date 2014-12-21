اقدامات پیشگیرانه برای کاهش طلاق انجام شود/ نظارت بر انتشار کتاب کودک

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، پیش از ظهر یکشنبه در دیدار رئیس سازمان بهزیستی کشور در سخنانی با بیان اینکه، پیامبر اکرم (ص) فرمود؛ بهترین مردم کسی است که بیشترین نفع و سود را به دیگران برساند، اظهار داشت: فعالیتهای سازمان بهزیستی حساس است و این سازمان میتواند مشکلات بسیاری را با اقداماتی که صورت میدهد حل کند.
وی عنوان کرد: در برخی امور اگر کسی پیش قدم نشود، ممکن است کسی آن کار را انجام ندهد اما اگر عدهای وارد آن کار شوند موجب تشویق و ترغیب دیگران به انجام آن خواهند شد که این امر ضرورت وجود سازمان بهزیستی در کشور را نشان میدهد.
استاد برجسته حوزه با تأکید بر دستگیری از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه گفت: در هر جامعهای افراد ضعیف و آسیب پذیر همانند کودکان بیسرپرست، زندانیان و معلولان وجود دارند که باید به فکر آنان بود و حمایتشان کرد.
وی گفت: سازمان بهزیستی باید نسبت به اقشار آسیب پذیر جامعه احساس مسئولیت کند و آنان را مورد حمایت خود قرار دهد چرا که بیتوجهی به این بخش از جامعه موجب جدا شدن آنها از سایرین خواهد شد و تبعات منفی به دنبال دارد.
آیت الله مکارم شیرازی، با بیان اینکه افراد بسیاری در جامعه به دنبال انجام امور خیر هستند، افزود: نهادهایی مانند سازمان بهزیستی میبایست کارهای خیر را اولویت بندی کرده و به اطلاع مردم برساند و با جلب اعتماد عمومی مردم آنان را به انجام این امور خیر تشویق کند.
وی مهمترین ثروت هر کشور را سرمایههای انسانی آن برشمرد و افزود: نیروی انسانی از سرمایههای اصلی هر کشور است و منابع طبیعی و زیر زمینی و توانمندی اقتصادی در اولویتهای بعدی قرار دارند.
این مفسر قرآن کریم ادامه داد: کشورهای آلمان و ژاپن در جنگ جهانی دوم متحمل بیشترین خسارتها و آسیبها شدند؛ اما به دلیل داشتن نیروهای انسانی با استعداد و لایق امروز از کشورهای پیشرفته دنیا به شمار میروند.
جلوگیری از وقوع طلاق تقویت نیروی انسانی جامعه است
وی در ادامه با تاکید بر پیشگیری از طلاق در بین زوجها، این امر را از برنامههای سازمان بهزیستی برشمرد و افزود: باید تلاش شود تا آمار طلاق در کشور کاهش یابد و میبایست اقدامات پیشگیرانه در این زمینه صورت گیرد چرا که طلاق موجب ایجاد مشکلات و آسیبهایی به زوجین، فرزندانشان و حتی خواندادهها خواهد شد و جلوگیری از وقوع طلاق در حقیقت تقویت نیروی انسانی جامعه است.
آیت الله مکارم شیرازی، با بیان اینکه در شرایط فعلی با بودجههای دولتی نمیتوان مشکلات جامعه را حل کرد، گفت: سازمان بهزیستی میتواند با رسانهای کردن اقداماتی که انجام میدهد عموم مردم و خیرین را به انجام این امور خیر سوق دهد.
ضرورت افزایش جمعیت کشور
وی همچنین با اشاره به ضرورت افزایش حمعیت کشور ابراز داشت: در برههای شعارهای کاهش جمعیتی مطرح شد و این امر به فرهنگ عمومی تبدیل شد که امروز برای تغییر این فرهنگ با مشکلات بسیاری مواجهایم.
استاد برجسته حوزه علمیه قم تأکید کرد: سازمان بهزیستی میتواند اقشار آسیب پذیر جامعه را تقویت کند که این امر خود گامی در راستای افزایش جمعیت به شمار میروند.
وی همچنین بر نظارت جدی جهت انتشار کتاب کودکان تأکید کرد و گفت: باید ابعاد مختلف این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
آیت الله مکارم شیرازی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: کسانی که فزندان چندقلو به دنیا میآورند باید مورد حمایت قرار گیرند که این امر هم کمک به این خانوادهها و هم کمک به افزایش جمعیت است.
این مرجع تقلید مبلغ ۵۰ میلیون ریال نیز به افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور کمک کرد.
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