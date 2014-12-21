رئیس سازمان اوقاف: به دنبال هدفمندسازی وقف براساس نیازهای کشور هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی محمدی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور درخصوص نهادینه شدن جایگاه وقف در جامعه، اظهار داشت: به برکت نظام اسلامی و عنایات رهبر معظم انقلاب، وقف تاحدودی جایگاه مطلوبی را در کشور پیدا کرده و حرکتهای مثبت و پرثمری شکل گرفته است، اما هنوز برای رسیدن به نقطه مطلوب و جایگاه واقعی وقف در جامعه اسلامی فاصله زیادی داریم.
وی با اشاره به اینکه سنت حسنه وقف قبل از اسلام نیز وجود داشت و در زمان حیات پیامبراکرم(ص) به کمال خود رسید، افزود: امروز نیز نهادینهسازی و جریانسازی این سنت پسندیده مستلزم اطلاعرسانی، تبلیغ، آموزش، مشاوره صحیح در راستای چگونه وقف کردن و درچه حوزهای وقف کردن است.
حجتالاسلام محمدی خواستار همکاری، مساعدت و مسئولیتپذیری همه نهادها، وزارتخانهها و تمام اقشارجامعه درجهت استیفای حق و حقوق موقوفات شد و گفت: اگراین مهم بهطور کامل در جایجای کشور نهادینه شود، میتوان با پشتوانهای محکم و برنامهای هدفمند در راه اعتلای دین اسلام و خدمترسانی به مردم و افزایش سرمایه موجود اقدامات راهبردی انجام داد.
وی به شعار «همه واقف باشیم» اشاره و خاطرنشان کرد: برخی تصور میکنند که بهرهمندی از ثواب وقف و واقف شدن فقط برای ثروتمندان جامعه است که این تفکر صحیح نبوده و سازمان اوقاف برای ازبینبردن این باور غلط وقف جمعی و وقف گروهی را درقالب شعار «همه واقف باشیم» مطرح کرده است؛ در این طرح واقفان خیراندیشی که از بضاعت مالی کمی برخوردار هستند در قالب اوراق وقف به هرمیزان که در توان و استطاعت مالیشان قرار دارد در این امر خداپسندانه سهیم میشوند.
نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه، بیاطلاعی و عدم آگاهی مردم ازچنین طرحهایی را معضل بزرگی در این عرصه دانست و بر اطلاعرسانی و تبلیغات گسترده برای فرهنگسازی این امور مشارکتی تأکید کرد.
حجتالاسلام محمدی با بیان اینکه طبق ابلاغ رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرهنگ، اقتصاد، علم و فناوری، اولویتهای وقفی هستند، تأکید کرد: هرکدام از این اولویتها، شاخصهها و زیرمجموعههای خود را دارند؛ یکی از مهمترین زیرشاخههای فرهنگ، فرهنگ اصیل قرآن و اسلام و اهلبیت(ع) است که سازمان اوقاف برای تبین، ترویج و گسترش این نوع از فرهنگ با برنامهها و اقدامات اساسی میکوشد تا نیت واقفان را به سمت وقف در حوزه قرآن سوق دهد. دراین حوزه تلاش ما این است که این موقوفات در قالب وقف منفعتی باشد، یعنی موقفهای که درآمد و عواید داشته باشد تا ازمحل درآمد آن برای فعالیتهای قرآنی استفاده شود.
وی حل مشکلات اقتصادی و رفع معضلات قشر آسیبپذیر جامعه را هدف اصلی از وقف درحوزه اقتصادی عنوان کرد و گفت: باتوجه به شرایط امروز کشور که با تحریمهای مختلفی ازسوی دشمنان و نظام سلطه مواجه است، وقف برای حل مشکلات و موانع ازدواج جوانان، تأمین مسکن نیازمندان، تأمین مخارج بیماران و... که مجموعه اقتصاد و معیشت مردم را شامل میشود، ضرورتی انکارناپذیر است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تأکید براینکه اقتدار نظام اسلامی با دستیابی به علم و فناوری روز دنیا ارتباط تنگاتنگی دارد، خاطرنشان کرد: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز اخیرا طی ابلاغ سیاستهای کلان علم و فناوری، بر «ارتقای سهم وقف و امورخیریه در حوزه علم و فناوری» تأکید ویژه داشتند؛ چراکه حمایت و رفع دغدغههای معیشتی نخبگان و دانشمندان جهت جلوگیری از فرار مغزها و جذب ایدههای نوین دانش روز در حوزه پزشکی، پژوهش، تحقیق و... موجبات پیشرفت کشور در مجامع بینالمللی و حفظ استقلال نظام است.
وی با بیان اینکه وقف درحوزه رسانه باید جدی گرفته شود، گفت: نیاز امروز کشور در همه استانها وجود اماکن و تجهیزات موقوفه در حوزه رسانه و احیا و ترویج و تبلیغ فرهنگ صحیح وقف، احکام دین و معارف اهل بیت(ع) است تا به یاری بازوی پرتوان رسانه هدفمندسازی وقف براساس نیازهای کشور صورت پذیرد.
حجتالاسلام محمدی در پایان سخنانش یادآور شد: به مدیران استانها نیز ابلاغ شده که به واقفان اعلام کنند تا قبل از اقدام به وقف، با نهادهای مشاورهای ادارهکل اوقاف مشورت کرده و موقوفه خود را بهشکلی هدفمند و جهتدار براساس نیازهای بومی و منطقهای خود و نیاز روز جامعه، وقف کنند تا علاوه بر یک وقف صحیح و بجا، نیت مقدس واقف نیاز جامعه را هم برطرف کند.
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