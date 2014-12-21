حسین کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو عصارخانه تاریخی در فرخ شهر وجود دارد، اظهار داشت: این عصارخانه های تاریخی می توانند به یکی از زمینه های ورود گردشگر در این شهر تبدیل شود.

وی افزود: این دو عصارخانه تاریخی یکی معروف به عصارخانه صالحی ها و یکی دیگر معروف به رضوی ها است.

وی تاکید کرد: این دو عصارخانه تاریخی یکی از مهمترین پتانسیل های شهر فرخ شهر به شمار می روند که باید از آنها بهره بیشتر برای توسعه شهر فرخ شهر گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر با اشاره به صنعت گردشگری، ادامه داد: صنعت گردشگری یک از مهمترین حوزه ها برای توسعه مناطق به شمار می رود که باید این مهم برای توسعه شهر فرخ شهر بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

حسین کاوه اذعان داشت: شهر فرخ شهر یکی از مهمترین شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است که سالانه مسافران و گردشگران بسیاری به این شهر سفر می کنند و از جاذبه های گردشگری این شهر مانند پارک جنگلی سرچشمه دیدن می کنند.