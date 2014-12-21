انتشار نسخه الکترونیکی «گزارش یک مرگ» مارکز

به گزارش خبرنگار مهر، نسخه الکترونیکی کتاب گزارش یک مرگ اثر گابریل گارسیا مارکز با ترجمه لیلی گلستان منتشر شد.
این کتاب پیش از این در قالب مجموعه کتابهای جیبی نشر ماهی منتشر شده و در سال جاری برای پنجمین نوبت تجدید چاپ شده است.
گزارش یک مرگ روایتی روزنامهنگارانه از کشته شدن جوانی به نام سانتیاگو ناصر به دست دو برادر است؛ مرگی که بعد از گذشت بیش از بیست سال هنوز دست از سر شاهدانش برنداشته، مرگی از پیش اعلام شده که همه از آن خبر داشتند.
یکی از دوستان سانتیاگو ناصر- راوی ناشناس داستان- هنوز کنجکاو این مرگ است و با کسانی که در جریان آن بودهاند بعد از گذشت چند دهه به گفتگو نشسته و دیدهها و شنیدههایش را از آن روز نحس بازگو میکند.
روایت داستان روندی معکوس دارد، مخاطب در همان صفحه اول از این مرگ آگاه میشود و همراه راوی به همه جای دهکدهای که قتل در آن به وقوع پیوست سر میکشد. راوی بین گذشته و حال سرگردان است و روایت دقیق و ظریف او از حادثهای که تمام اهالی دهکده از آن خبردار بودند و با این حال هیچ کس نتوانست مانع وقوعش شود، داستانی حیرتانگیز خلق میکند؛ داستانی که دلیل اهمیت آن نه قتل، بلکه چگونگی به وقوع پیوستن آن است. با اینکه مرگ در همان صفحه اول خود را به رخ مخاطب میکشد اما تعلیق همچنان تا پایان داستان خواننده را رها نمیکند.
مارکز این کتاب را برای نخستین بار در سال ۱۹۸۱ و یک سال پیش از دریافت جایزه ادبی نوبل نوشتن و منتشر کرد.
نسخه الکترونیکی این کتاب که از طریق پایگاه فیدیبو در دست فوش قرار گرفته است با قیمت ۲۷۰۰ تومان و ۲.۳۵ دلار قابل دسترسی است.
همچنین نسخه چاپی این کتاب نیز در آخرین نوبت چاپ با قیمت ۴۵۰۰ تومان عرضه شده است.
نظر شما