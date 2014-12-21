مطالبات شهرستان بشرویه از دولت تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد شمس الدین امام جمعه شهرستان بشرویه شنبه شب در شورای اداری شهرستان بشرویه بیان کرد: با توجه به سفر دولت تدبیر و امید فضایی جدیدی برای استان آغاز خواهد شد و بهره برداری مفید از حضور ایشان و وزرا خواهیم داشت و امید است سهم بشرویه نیز از این سفر قابل توجه باشد.

امام جمعه شهرستان بشرویه همچنین اظهار امیدواری کرد و گفت: وجود نماینده شهرستان در کمیسیون برنامه و بودجه اهرم خوبی برای جذب اعتبارات است.

حجت الاسلام شمس الدین با بیان اینکه یکی از مطالبات مردم بازگشایی راه بشرویه به طبس است، اظهار داشت: دسترسی 11 روستا به جاده، استفاده از ظرفیت معادن، به وجود آمدن پتانسیل گردشگری و دسترسی به راه آهن از جمله مزایای بازگشایی این راه است.

وی با اشاره به کاهش قیمت نفت در کشور عربستان بیان کرد: تولید نفت در ایران در مقایسه با عربستان بسیار کم است و با کاهش قیمت ها درآمدحاصل از فروش نفت بسیار کاهش یافته لذا در این تنگنای بودجه بحث اقتصاد مقاومتی می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

امام جمعه شهرستان بشرویه با بیان اینکه بیشتر اشتغال مردم در حوزه کشاورزی و دامداری می باشد خواستار حمایت از کشاورزان و دامداران شد.

وی افزود: 90 میلیون لیتر مکعب آب های روان هستند که تنها10 درصد آن استفاده می شود وما بقی در کویر رها می شود لذا می طلبد در حوزه ابخیزداری کار شود چرا که بحث آب و خاک بسیار حائز اهمیت است و نجات کشاورزی بشرویه را در پی دارد.

حجت الاسلام شمس الدین همچنین با بیان اینکه باید راه موصلاتی بشرویه به بجستان نیز که جز مصوبات دولت نهم بوده اجرایی شود؛ گفت: این اقدام با برقراری جاده از بشرویه به روستای چهنو فردوس امکان پذیر است و با این امر تنها راه زائرین به مشهد مقدس کم می شود.

امام جمعه شهرستان بشرویه همچنین بیان کرد: در حوزه صنایع تبدیلی هم نیاز به حمایت داریم چرا که در قدیم روزانه 45 تن تولید شیر داشته ایم اما امروز به دلیل نوسانات قیمت شیر این میزان کاهش یافته و لذا اگر دولت در این بخش برنامه ریزی داشته باشد در امر مهم اشتغال نیز تاثیرگذار خواهد بود.

وی گفت: همچنین استعداد احداث کوره بلند در بشرویه را داریم، با توجه به گیاهان مقاوم به خشکی و شوری ایجاد مرکزتحقیقات در شهرستان از نیازها است.

وی ایجاد پاسگاه در روستای غنی آباد، اورژانس در نیگنان و احداث مرکز مدیریت جهاد کشاورزی در روستای علی جمال از را از دیگر نیازهای شهرستان برشمرد.

افزایش 600 درصدی اعتبار ساخت بیمارستان بشرویه

علی باقری فرماندار شهرستان بشرویه نیز در این جلسه بیان کرد: در دهه فجر نیز کلنگ شروع بازگشایی جاده از سمت بشرویه به طبس نیز زده خواهد شد و طبق برنامه ریزی های انجام شده تا نیمه سال آینده این جاده بازگشایی خواهد شد.

وی همچنین گفت: ردیف اعتباری احداث بیمارستان 600 درصد افزایش یافته و انشالله در سال آینده شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

وی عنوان کرد:در بحث استخر سرپوشیده آموزش و پرورش نیز مبلغ 200 میلیون تومان اعتبار به نوسازی مدارس برای این پروژه اختصاص یافته و در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

فرماندار شهرستان بشرویه اظهار داشت: سیاست های دولت تدبیر و امید سیاست های تدوین شده مقام معظم رهبری است و رهبری خواسته تا دولت را حمایت کنیم تا موفق شود و این امر بدون برنامه ریزی محقق نمی شود.

باقری از مسئولین خواست تا برنامه محور باشند که بتوانند کارها را به درستی به پیش برند و همچنین باید برنامه خود را تا 20 دی ماه به فرمانداری اعلام کنند تا اعتبارات به آنها داده شود.

وی با بیان اینکه باید تغییر و تحول را در خود ایجاد کنیم و مطالبات مردم را از مدیران استانی بگیریم، گفتک مدیری موفق است که کار، تلاش و پیگیری در سرلوحه کارش باشد و اگر مدیری به واسطه مدیرکل خود توبیخ شود به منزله پیگیری حل مشکل مردم با آن مدیر کل نیز برخورد خواهد شد.

فرماندار شهرستان بشرویه همچنین از مسئولین خواست تا تکریم ارباب رجوع را سرلوحه کار خود قرار دهند و همانطور که سفارش اکید مقام معظم رهبری سر زدن به مردم در مناطق محروم است به این امر نیز توجه ویژه داشته باشند.

وی در پایان نیز از مسئولان خواست تا در بحث پروژه های عمرانی نظارت لازم را داشته و به موقع به مکاتبات پاسخگویی کنند.