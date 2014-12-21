شبچراغ نمایش «به شوی رفتن بانوگشسب» با حضور فاطمه معتمدآریا

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که نوشته اردشیر صالح پور است و هنرمندانی همچون ابوالفضل حاج علیخانی، منیژه داوری، شیرین امامی، کامبیز طلایی، شهرام مسعودی، کاظم عینلی و... در آن ایفای نقش می کنند روز پنجشنبه ساعت 18 میزبان هنرمندان خواهد بود تا با افروختن چراغ اجرای عمومی خود را آغاز کند.

«... بانو گشسب...» به کارگردانی مریم معترف کاری از گروه تئاتر آوا است و در آن میلاد قدیری به عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز، علی جباری موسیقی، فایزه فیض طراح و سازنده عروسک، سعید شاکرنیا طراح پوستر و بروشور، شیوا آشوری به عنوان مدیر صحنه، زهرا شایان فر مدیر روابط عمومی و میترا اسماعیلی به عنوان مدیر تبلیغات همکاری دارند.

طراحی صحنه و لباس این نمایش را مریم معترف بر عهده دارد.

نمایش «ماجرای به شوی رفتن بانو گشسب دختر رستم دستان» هر روز غیر از شنبه ها ساعت 19 در تماشاخانه سنگلج اجرا می شود.