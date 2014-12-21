۳۰ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۱

حجت الاسلام عسگری:

هفت آرامستان اردبیل ساماندهی می شوند

اردبیل – مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اردبیل از ساماندهی هفت آرامستان این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عسگری ظهر یکشنبه در جلسه بررسی طرح های پیشنهادی ساماندهی آرامستان ها گفت: در حال حاضر از وضعیت آرماستان ها گلایه هایی به شهرداری و شورای شهر منعکس می شود.

وی افزود: به منظور پاسخ به مطالبه شهروندان، سازمان‌ آرامستان ها در نظر دارد طرح های ساماندهی آرامستان های بهشت فاطمه، غریبان، ججین، علی آباد، داشکسن، قاسمیه و بهشت زهرا را به اجرا درآورد.

مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اردبیل هم سطح سازی، بهداشتی کردن سرویس های عمومی، حصار کشی، نورپردازی و مناسب سازی فضاها را از جمله طرح های در دست بررسی خواند.

عسگری با تاکید به اینکه طرح همسطح سازی به زودی در آرامستان ها عملیاتی می شود، اضافه کرد: این طرح در آرامستان های بهشت فاطمه، غریبان، سلطان‌آباد، ججین، علی آباد، داشکسن و قاسیمه اجرا خواهد شد.

وی افزود: در عین حال با همکاری ثبت احوال استان شعبه ای در بخش اداری سازمان ایجاد شده تا در اسرع وقت برگه فوت صادر شود.

به گفته مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اردبیل به روز شدن خدمات سازمان موجب شده است حتی آمار مرگ و میر در کمترین زمان در اختیار دستگاه های متولی قرار گیرد.

عسگری تصریح کرد: در حال حاضر تمامی خدمات از جمله ثبت احوال، بیمه، بانک و اورژانس در سازمان قابل پیگیری بوده و در نظر داریم سایر خدمات از جمله چاپ اعلامیه و برخی خدمات فرهنگی را توسعه دهیم.

وی احداث حسینیه، تکمیل نمازخانه و مرمت و بازسازی غسالخانه و سالن انتظار را از دیگر برنامه های سازمان آرامستان های شهرداری برشمرد و افزود: در عین حال توسعه خدمات فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است.

محمد میرزایی ناطق

