ادامه تمرینات تیم ملی فوتبال در آفریقای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، در فاصله 19 روز تا آغاز رقابتهای جام ملتهای آسیا، تیم ملی ایران همچنان به برنامه های آماده سازی خود برای حضور پرقدرت در این مسابقات ادامه می دهد.

ملی پوشان ایران امروز یکشنبه از ساعت 10 صبح به وقت محلی (11:30 به وقت تهران) تمرینات خود را در ژوهانسبورگ ادامه دادند. بازیکنان تیم ملی ایران که پس از پشت سر گذاشتن یک هفته از اردو و انجام دو بازی دوستانه با تیمهای کایزرچیف و اورلاندو پیراتس به واپسین روزهای اردوی خود نزدیک می شوند در تمرین امروز برنامه های تاکتیکی مورد نظر کارلوس کی‌روش را مرور کردند.

بازیکنان ایران ابتدا به صورت دسته جمعی با هدایت میکو کوجالا بدن‌هایشان را گرم کردند. اوسیانو، مارکار آقاجانیان و علی کریمی به دقت این بخش از تمرین را زیر نظر داشتند. کارلوس کی‌روش هم در بخش دیگری از زمین مشغول طراحی برنامه های تاکتیکی بود. بعد از گرم کردن، بازیکنان به سه دسته تقسیم شدند و تمرین با توپ را آغاز کردند.

در ادامه بازیکنان بین شش دروازه کوچکی که در یک سوم زمین تعبیه شده بود قرار گرفتند تا با پخش شدن در این فضا، بازی تحت فشار و سرعتی را انجام بدهند. کی روش از بازیکنان می خواست که با حرکت دادن توپ حداکثر دو ضرب به آن بزنند.

رحمان احمدی، علیرضا بیرانوند و محسن فروزان هم با هدایت دن گاسپار تمرین می کردند. مربی تیم ملی در تمرینات اختصاصی دروازه بانها بر مهار توپهای بلند و واکنش بر ضربات از راه دور تاکید داشت.

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، در ادامه بازیکنان به دو بخش تقسیم شدند. مدافعان یک طرف و بازیکنان و مهاجمان هم در طرف دیگر قرار گرفتند تا در این قسمت بازی تهاجمی و تدافعی تمرین شود. این بخش با جدیت زیاد کادر فنی انجام شد. کادر فنی از بازیکنان تهاجمی می خواست بازی رو به جلویی را انجام دهند. هر از چند گاهی بازیکنان جای خود را به بازیکنان دیگر می دادند. دروازه بانها هم در این بخش تمرین به سایر ملی پوشان اضافه شدند.

در پایان این بخش، کی‌روش بازیکنان را به وسط زمین فراخواند و توضیحات لازم را درباره آنچه امروز انجام شده و نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد به آنها توصیه کرد.

