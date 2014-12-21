نیروهای غیر متخصص شهرداری سرعین تعیین وضعیت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زنده دل بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از روند خدمات رسانی آب های گرم معدنی سرعین گفت: از ۱۲۰ نیروی انسانی موجود در شهرداری سرعین ۱۰۸ نفر نیروی غیر متخصص و حتی زیر دیپلم هستند.

وی یکی از آسیب های شهرداری سرعین را وجود نیروهای مازاد و غیر متخصص خواند و افزود: در کوتاه مدت این نیروها یا باید از بدنه شهرداری خارج شده و یا با آموزش های مستمر توان تخصصی خود را ارتقا دهند.

شهردار سرعین تصریح کرد: جذب نیروهای ناکارآمد در شهرداری ها به ویژه شهرداری سرعین موجب شده است این مجموع از اهداف چابک سازی دور بماند.

زنده دل افزود: ورود نیروی مازاد علاوه بر هزینه قابل توجه برای شهرداری در چابک سازی فعالیت ها و اجراییات نیز مشکل ایجاد می کند.

شهردار سرعین چابک سازی شهرداری را از جمله برنامه های کاری خود عنوان کرد و افزود: شهرداری سرعین به دنبال کاهش هزینه های مازاد، ساماندهی نیروی انسانی اداری و پاسخگویی سریع به ارباب رجوع است.

زنده دل در عین حال به بهره گیری مناسب از خدمات دولت الکترونیک تاکید دارد و گفت: برون سپاری بخشی از خدمات شهرداری نیز می تواند زمینه اصلاح ساختار اداری را فراهم سازد.

وی همچنین خواستار اختصاص بخشی از درآمد آبهای گرم به شهرداری شد و گفت: انتظار می رود بخشی از درآمد آب های گرم و فعالیت کسبه به منظور عمران شهری در اختیار شهرداری قرار گیرد.

شهردار سرعین وجود آب های گرم معدنی را امتیاز بی نظیری برای توسعه گردشگری این شهر دانست و افزود: شهرداری به دنبال کیفی سازی خدمات برای حضور گردشگران و مسافران است.

زنده دل با اشاره به موضوع درجه بندی شهرداری ها، اضافه کرد: درجه بندی در شهرهای با زیر پنج هزار نفر جمعیت انجام نمی شود و این در حالی است که به جمعیت شناور این شهر با توجه به گردشگر پذیر بودن آن توجه نمی شود.

وی افزود: علاوه بر این توزیع مالیات بر ارزش افزوده بر اساس جمعیت شهرها است و در این خصوص نیز به جمعیت شناور شهر سرعین توجه نمی شود.

شهردار سرعین معتقد است ارتقا خدمات این شهرداری منوط به توجه مسئولان به ویژگی های خاص این شهر است.