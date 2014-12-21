طالبان ۷ پلیس محلی افغان را در جوزجان کشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، فرید عزیز، سخنگوی پلیس ولایت جوزجان اعلامکرد که نیروهای طالبان شب گذشته با حمله به یک پاسگاه پلیس در شهر قوشتپه این ولایت شمالی افغانستان، هفت نیروی پلیس را کشته و پنج نفر دیگر را نیز زخمی کردهاند.
به گفته او شب گذشته، دهها نفر از اعضای گروه طالبان به دو پاسگاه امنیتی پلیس محلی در این شهر حمله کردند.
عزیز گفت که افراد گروه طالبان بعد از حمله، دو پاسگاه پلیس محلی را نیز به آتش کشیدند.
او افزود که در این درگیری ۵ عضو گروه طالبان نیز کشته شدهاند.
سخنگوی گروه طالبان نیز در صفحه توییتر خود با پذیرفتن مسئولیت این حمله نوشته که این عملیات شب گذشته در منطقه جرقدوق شهر قوشتپه ولایت جوزجان انجام شده و در این حادثه دو پاسگاه پلیس به دست نیروهای گروه طالبان افتاده، هشت سرباز پلیس محلی کشته و چهار نفر آنان زخمی شدهاند.
این گروه تایید کرده که یک عضو گروه طالبان نیز در این عملیات کشته شدهاست.
قوش تپه در ۴۵ کیلومتری مرکز جوزجان موقعیت دارد و منطقه جرقدوق یکی از مناطق نا امن این ولایت به حساب میآید؛ هرچند به طور کلی ولایت صنعتی جوزجان در مقایسه با نقاط دیگر، ولایت نسبتا امنی است.
در ماههای اخیر حملات نیروهای طالبان در ولایتهای شمالی افغانستان افزایش یافته است.
وجود چاههای نفت و گاز در ولایتهای سرپل و جوزجان و معادن سنگهای قیمتی در سایر ولایتهای شمالی افغانستان به این ولایتها اهمیت استراتژیک داده است.
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