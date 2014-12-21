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۳۰ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۱۶

میرزاده:

خط فتنه می‌توانست ارزش‌های نظام اسلامی را مخدوش کند

خط فتنه می‌توانست ارزش‌های نظام اسلامی را مخدوش کند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مردم برای حفظ دستاوردهای انقلاب و ارزش‌هایشان در حماسه نهم دی در مقابل ابرقدرت‌ها ایستادگی کردند و انسجام و وحدت خود را نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه مراسم ختم آیت‌الله غیوری، نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر در پاسخ به این سوال که چرا فتنه خط قرمز نظام است، اظهار داشت: به این دلیل فتنه خط قرمز نظام است که انسجام نظام ما در اثر وحدت مردم و همچنین ارزش‌های نظام و مقام معظم رهبری توسط خط فتنه می‌توانست مخدوش شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: به همین دلیل مردم برای حفظ دستاوردهای انقلاب و ارزش‌هایشان در حماسه نهم دی در مقابل ابرقدرت‌ها ایستادگی کردند و انسجام و وحدت خود را نشان دادند.

کد مطلب 2447253
سیامک صدیقی

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