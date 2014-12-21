به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه مراسم ختم آیت‌الله غیوری، نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر در پاسخ به این سوال که چرا فتنه خط قرمز نظام است، اظهار داشت: به این دلیل فتنه خط قرمز نظام است که انسجام نظام ما در اثر وحدت مردم و همچنین ارزش‌های نظام و مقام معظم رهبری توسط خط فتنه می‌توانست مخدوش شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: به همین دلیل مردم برای حفظ دستاوردهای انقلاب و ارزش‌هایشان در حماسه نهم دی در مقابل ابرقدرت‌ها ایستادگی کردند و انسجام و وحدت خود را نشان دادند.