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۳۰ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۱۶

مایلی کهن سرمربی تیم فوتبال امید شد/ بی اطلاعی نایب رئیس فدراسیون!

مایلی کهن سرمربی تیم فوتبال امید شد/ بی اطلاعی نایب رئیس فدراسیون!

محمد مایلی کهن در حالی به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید انتخاب شد که نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال از این انتخاب، اظهار بی اطلاعی کرد!

سید هادی آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتخاب قطعی محمد مایلی کهن به عنوان مدیر فنی تیم فوتبال امید ایران اظهار کرد: من چند روزی است که در شیراز به سر می‌برم و از این موضوع خبری ندارم.

وی تاکید کرد: برای انتخاب مدیر فنی ابتدا باید حبیب کاشانی گزینه‌ها را به ما پیشنهاد بدهد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: تا الان که پیشنهادی برای انتخاب محمد مایلی کهن به دست ما نرسیده بود. ابتدا باید این پیشنهاد برسد تا بعد تصمیم گیری شود!

به گزارش خبرنگار مهر، این در حالی است که محمد مایلی کهن امروز با حکم حبیب کاشانی رسما به عنوان مدیر تیم امید انتخاب شد و قرار است به زودی کارش را در این تیم با حضور در جزیره کیش آغاز کند.

کد مطلب 2447256

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