دیپلماتهای ایران فریب لبخندهای آمریکا را نخورند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز حجت الاسلام سیدرضا تقوی در جمع عزاداران ورامین در زینبیه این شهرستان با اشاره به ضرورت پاسداشت مناسبت های دینی و مذهبی اظهار داشت: برگزاری اینگونه جلسات از لحاظ فرهنگی بر هویت مان تأکید و وفاق و همدلی مردم در پناه این جلسات افزایش پیدا می کند، ۲۸ صفر روز خاصی است زیرا در این روز، دو حادثه مهم اتفاق افتاده که باید به طور دقیق مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و ابعاد مختلف آن تببین گردد.

این مسئول با اشاره به زندگانی امام حسن مجتبی (ع) افزود: امام حسن(ع) در سال دوم هجرت به دنیا آمدند و در سنین نوجوانی بودند که نبی مکرم اسلام از دنیا رفتند و یکی از مهمترین مشکلاتی که امام دوم شیعیان با آن روبرو شدند، آثار شکننده جنگهایی نظیر جمل، نهروان و صفین بود که در زمان حضرت علی (ع) به وقوع پیوست.

تقوی یادآور شد: باید توجه داشت که هر جنگی دارای آثاری است و در آن عده زیادی به شهادت می رسند و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پس از جنگ و رسیدگی به وضعیت خانواده شهدا و مجروحان جنگ بر دوش امام حسن(ع) افتاد.

رییس شورای فرهنگ عمومی گفت: یکی دیگر از مشکلات مهم دوران زندگی امام حسن مجتبی(ع)، معاویه و سیاست های ننگین وی بود به طوری که معاویه بسیاری از صحابه پیامبر را خریداری کرد تا آنان را از علی و اولادش جدا کند، یکی دیگر از معضلات مهم دوران امام دوم شیعیان خوارج بودند که گاهی برای مردم مشکل ایجاد کرده و گاهی اعلام می کردند که امام کافر شده است.

تقوی با اشاره به تحرکات فعال منافقین در دوران امام حسن مجتبی(ع) تأکید کرد: یکی از گروه هایی که به امام حسن مجتبی(ع) ضربه وارد کردند منافقین بودند، به همین خاطر باید توجه داشت که جریان نفاق در همه زمان ها خطرناک است، منافق آن کسی است که هر چه بر زبان جاری می کند در دل قبول ندارد.

این مسئول با اشاره به اینکه هیچگاه جریان نفاق تمامی ندارد افزود: در انقلاب اسلامی ایران نیز جریان نفاق حضوری فعال داشت و هم اکنون نیز منافق وجود داشته و به فعالیت خود ادامه می دهد، این گروه اظهار می کنند که هرچه بگویی مطیع هستیم اما در باطن کارهای مدنظر خود را انجام می دهند.

وی با تأکید بر اینکه صلح امام حسن مجتبی(ع) یک صلح تحمیلی بود، اظهار داشت: وقتی یک لشکر ۱۲ هزار نفری با وعده درهم های فراوان کنار بیایند دیگر اسمشان یار نیست و همین افراد بودند که سجاده را از زیر پای امام کشیدند.

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: اگر مردم در صحنه حضور نداشته باشند، شخصیتی مانند امام حسن مجتبی (ع) نیز مجبور به صلح می شوند و همین مردم نیز می توانند گرد ذلت را از چهره تاریخ پاک کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فتنه سال ۱۳۸۸ متذکر شد: حب قدرت، پست و مقام ممکن است تمام تلاش های یک انسان در طول زندگی اش را از بین ببرد.

این مسئول ادامه داد: در فتنه سال ۱۳۸۸ چه کسانی مردم را تحریک کردند تا به خیابان ها بیایند و مسجد را به آتش بکشند و آن جنایت ها را انجام بدهند و به خیمه های امام حسین(ع) توهین کنند، این افراد آمریکایی نبودند به همین خاطر باید توجه داشت که گاهی دشمن از نزدیک ترین نیروهای به رهبر نظام نیز سرباز می گیرند و همواره طلحه و زبیر در تاریخ وجود داشته است.

عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز تهران یادآور شد: در تاریخ کسانی بودند که کنار پیامبر خداوند بودند اما ولایت حضرت علی(ع) را نپذیرفتند و جنگ نهروان نیز توسط متدینین احمق به راه افتاد چون بصیرت نداشتند و همین امر سبب شد تا بیش از ۴ هزار نفر کشته شوند.

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران گفت: در مذاکرات هسته ای نیز دیپلمات های کشور باید محکم بیاستند و لبخندهای آمریکا فریبشان ندهند، ملت ایران سرمایه های خود را به خوبی قدر می دانند و اجازه کوتاهی به کسی را نخواهند داد.