به گزارش خبرنگار مهر محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در حاشیه مراسم ختم مرحوم آیت الله غیوری نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر با اشاره به فتنه 88 خنثی سازی آن توسط مردم در حماسه نهم دی ماه اظهار داشت: فتنه خط قرمز نظام است به این دلیل که فصل الخطاب رهبری است و آنچه باعث حفظ استحکام نظام می شود این است که نظام در مسیر خود حرکت کند و هر آن چیزی که باعث انحراف نظام از مسیر خود شود جزو خطوط قرمز محسوب خواهد شد.

وی افزود: در سال 88 عده ای خارج از این مسیر حرکت کردند و در کشور باعث وجود تفرقه و اختلاف شدند.

وزیر علوم همچنین گفت: مرحوم غیوری را بیش از 30 است که می شناختم و در زمان نمایندگی امام توسط ایشان در این جمعیت آیت الله غیوری هر حوادث و مسائلی که برای جمعیت پیش می آمد را حل و فصل می کردند و در این راستا کمک های بسیاری را انجام می دادند.

فرهادی خاطرنشان کرد: بعد از حضرت امام خمینی(ره) ایشان به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در مجموعه شورای عالی هلال احمر حضور داشتند و به عنوان یک پدر بزرگوار برای رسیدگی به امور مستمندان و مسائل پیش روی این جمعیت کمک های بسیاری می کردند.