پشتیبانی فدراسیون فوتبال قطر از حریفان پرسپولیس، فولاد و نفت تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حمد بن خلیفه رئیس فدراسیون فوتبال قطر و رئیس لیگ ستارگان قطر با تشکیل جلسهای با سرمربیان سه نماینده قطر در لیگ قهرمانان آسیا، حمایت کامل خود را از این تیمها اعلام کرد.
در این جلسه مایکل لادروپ سرمربی لخویا، حسین عموته سرمربی السد و عبدالغادر المغیصیب سرمربی الجیش حضور داشتند. رئیس فدراسیون فوتبال قطر با ابراز خوشحالی از حضور این تیمها در لیگ قهرمانان، قول هرگونه همکاری را برای موفقیت آنها در آسیا داد.
قرار است روز سه شنبه این هفته هم جلسهای با حضور مسئولان فوتبال قطر و مسئولان سه باشگاه قطری برگزار شود تا درباره بعضی از مسابقات داخلی و همچنین لیگ جوانان در راستای حمایت از نمایندگان قطر برگزار شود.
تیم لخویا یکی از حریفان پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیاست. همچنین تیمهای السد و الجیش هم به ترتیب حریفان غیر مستقیم فولاد خوزستان و نفت تهران هستند.
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