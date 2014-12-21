درخشش بدمینتون بازان قمی در مسابقات رنکینگ جوانان کشور

علی پنجه باشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله سوم مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان پسر کشور شامگاه شنبه در شیراز برگزار شد و تیم بدمینتون قم نیز با ۴ ورزشکار در این مسابقات شرکت کرد که حاصل آن موفقیت تیم اعزامی قم در دو بخش یک نفره و دو نفره بود.

وی افزود: بدمینتون بازان قم با ترکیب علیرضا افکانه، محمدحسین ثانی، محمدباقر ترابی و نعیم موسوی در این رقابت‌ها حاضر بودند که در قسمت یکنفره در یک چهارم نهایی علی رضا افکانه از قم ۳ بر ۲ برابر مهدی انصاری از زنجان به پیروزی رسید اما محمد باقر ترابی از قم برابر محمد امین محمدجانی از فارس ۳ بر صفر بازنده شد و به نیمه نهایی نرسید.

رئیس هیئت بدمینتون قم گفت: در مرحله نیمه نهایی علی رضا افکانه از قم به مصاف محمد علوی از خراسان رضوی رفت که در این مسابقه علوی توانست با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی دست یابد تا افکانه به عنوان سوم مسابقات جوانان کشور بسنده کند.

پنجه باشی بیان داشت: در یک چهارم نهایی قسمت دو نفره نیز تیم نیما جباری و محمد باقر ترابی از قم ۳ بر صفر برابر امیر کاکاوند و محمد علی امینی از قزوین پیروز شد اما در نیمه نهایی برابر تیم ۲ نفره زنجان مغلوب شد و به عنوان سوم رسید.

وی تصریح کرد: اساس کار بدمینتون قم بر رده‌های پایه استوار است و نتایجی که در همین رده‌ها به دست آمده نشان می‌دهد بدمینتون قم در رده‌های سنی پایه در زمره استان‌های مطرح کشور قرار دارد.

رئیس هیئت بدمینتون قم افزود: تیم دختران ما در رنکینگ خردسالان کشور در بخش دوبل مقام سوم را به دست آورده و جوانان دختر ما در دوبل به میزبانی سنندج دوم کشور شدند یا تیم‌های اعزامی پسران نوجوانان ما در مسابقات آموزشگاه‌ها مقام‌های اول تا سوم بخش‌های مختلف را کسب کرده‌اند.

پنجه باشی خاطرنشان کرد: ۲ نوجوانان دختر ما در جمع ۱۶ بدمینتون باز نخبه کشور هستند و در اردوی استعدادپروری تیم ملی حضور دارند و تیم بدمینتون مردان ما با ترکیبی جوان به لیگ دسته اول صعود کرده است.