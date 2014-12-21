باراک اوباما کشتن دو پلیس نیویورک را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، اوباما در بیانیه خود، این حادثه را "توجیهناپذیر" خوانده و از مردم آمریکا خواسته اجازه پذیرش خشونت را در جامعه ندهند.
روز شنبه ۲۰ دسامبر یک مرد مسلح در نیویورک دو مامور پلیس را که در خودرو گشتزنی بودند به ضرب گلوله کشت و سپس خودکشی کرد.
به گفته بیل براتون، کمیسر اداره پلیس نیویورک، این دو مامور پلیس "بدون هیچ هشدار یا اقدام تحریکآمیز" از سوی مرد مهاجم و تنها به سبب پوشیدن یونیفورم نیروهای پلیس هدف قرار گرفته و "ترور شدند."
مرد مهاجم که اسماعیل برینسلی ۲۸ ساله و سیاهپوست معرفی شده، به گفته مقامات پس از شلیک به سوی دو مامور پلیس، وارد یک ایستگاه مترو شده و در آنجا خودکشی کرده است.
