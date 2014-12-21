به گزارش خبرگزاری مهر، داستان فیلم با موضوع دفاع مقدس درباره دو تک تیرانداز ایرانی است که در دام تک تیرانداز عراقی گرفتار شده که با حضور یک پیرمرد محلی باعث اتفافاتی در طول فیلم می‌شود‌.‌

«مردان آفتاب» به سفارش گروه فیلم های تلویزیونی شبکه یک سیما است و تمامی سکانس های آن در اُورامان (سروآباد) کردستان واقع در نقطه صفر مرزی ایران – عراق گرفته می‌شود و تصویربرداری آن بعد از اتمام مراحل پیش‌تولید آغاز خواهد شد.

از بازیگرانی که حضورشان تاکنون در این تله‌فیلم قطعی شده است می‌توان از عنایت الله شفیعی، حسن جوهرچی، بابک انصاری، حمیدرضا محمدی، سینا سهیلی و سینا سعیدیان نام برد.

داریوش غذبانی فیلمساز اهل بوشهر ، فارغ التحصیل دانشگاه سینما و تئاتر سوره اصفهان است و تا کنون ۱۵ فیلم کوتاه ساخته است که از جمله آنان می‌توان به حنانه (فیلم برنده جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره مسرر بارسلونا)، امید، وصال، تنفس مصنوعی، آن شب و ... اشاره کرد.

سایر عوامل عبارتند از تهیه‌کننده و مجری طرح: بهروز کریمی، کارگردان: داریوش غذبانی، مدیر تصویربرداری: فرشاد گل سفیدی، گریم: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: رضا حاجی درویش، نویسنده: حسین تراب نژاد و مهدی حمزه، پشتیبانی تولید: امید رومی آذربایجانی، مدیر تولید: شهاب شمسایی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: سام‌رند معروفی، دستیار دوم کارگردان: ابراهیم معماریان، عکاس: محمد بدرلو، صدابردار: محمد صالحی، جلوه‌های ویژه: محسن روزبهانی، مدیر تدارکات: بهادر کریمی و روابط عمومی: علی وزینی.