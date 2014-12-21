به گزارش خبرنگار مهرحجت الاسلام سید رضا تقوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در حاشیه مراسم ختم آیت الله غیوری نماینده ولی فقیه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فتنه 88 یک حرکت براندازانه بود اظهار داشت: مردم اهداف فتنه 88 را متوجه شده بودند و با مشاهده حمایت های آمریکا و اسرائیل از کسانی که برای مقابله با نظام و ارزش های انقلاب به خیابان ها آمده بودند در حماسه نهم دی ماه حاضر شدند و جواب همه آنها را دادند.

وی افزود: حماسه 9 دی در واقع حماسه ای برای حفظ آرمان‌های نظام و انقلاب بود.

عضو جامعه روحانیت مبارز همچنین در ادامه با اشاره به ابعاد شخصیتی مرحوم آیت الله غیوری ایشان را فردی بصیر و آشنا به مسائل سیاسی عنوان کرد و گفت: آیت الله غیوری هم در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و هم قبل از پیروزی انقلاب از همراهان و یاران امام خمینی(ره) بود و در کل عمرش فردی ولایتمدار محسوب می‌شد.

تقوی خاطرنشان کرد: خدمات آیت الله غیوری به مستمندان و فقرا در طول زندگی ایشان مشهود بود و ایشان همچنین به مسائل فرهنگی توجه بسیاری داشت و بسیاری از حوزه های علمیه را پایه گذاری کرد.

وی خدمات آیت الله غیوری را علاوه بر سطوح ملی در سطح جهانی ارزیابی کرد و گفت: زمانی که ما به چند کشور آفریقایی سفر کرده بودیم خدمات ایشان را در آنجا می‌دیدیم و همچنین در داخل کشور در چند سفری که به منطقه سیستان و بلوچستان داشتیم خدمات آیت الله غیوری را مشاهده کردیم.

تقوی عمده خدمات آیت الله غیوری را خدمت به محرومین و همچنین خدمات فرهنگی دانست و اظهار داشت: ایشان همواره می گفت اگر روزی مسلمانی برای حل مشکلش به من مراجعه نکند من ناراحتم؛ این نشان از آن داشت که آیت الله غیوری همواره آغوشش برای پذیرش فقرا و مستمندان باز بود.