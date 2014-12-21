اعتبارات حوزه راه دو برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، داود کشاورزیان عصر یکشنبه در مراسم روز راهدار و در جمع راهداران گردنه امامزاده هاشم آمل گفت: بدون داشتن راه، ظرفیتها بلا استفاده باقی می ماند و باید به این بخش توجه شود.

وی با گرامیداشت روز راهدار یادآور شد: ۲۰۰ هزار کیلومتر راه شامل، راه روستایی، فرعی و اصلی داریم که مقوله نگهداری آن مهم است.

وی با بیان اینکه، اولویت با نگهداری راه است، اظهار داشت: بی دلیل نیست که امسال اعتبارات در مقوله راه نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

کشاورزیان گفت: هزینه کردن برای راه در واقع، ارتفای ایمنی است و اصلاح شیب، دوربرگردان، تقاطع، تابلوها، ایمنی در راههای کشور بسیار مهم است.

رئیس سازمان حمل و نقل و راهداری کشور یادآور شد: نگهداری و ایمن سازی راه اولویت اصلی است که باید به آن توجه شود.

مراسم روز راهدار با حضور وزیر راه و شهرسازی در راهدارخانه گردنه امامزاده هاشم در حال برگزاری است. مازندران بیش از ۱۰ هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که ۳۳ اکیپ راهداری مشغول خدمات دهی هستند.