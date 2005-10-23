رييس دانشگاه تربيت مدرس در گفتگو با "مهر" : شعبه دانشگاه تربيت مدرس در سوريه داير مي شود / هر دانشكده دانشگاه تربيت مدرس با يك دانشگاه خارجي مرتبط مي شود

دكتر فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: علم بدون ارتباط با خارج از كشور معناي ويژه اي پيدا نمي كند. استفاده از تجربيات كشورهاي ديگر ميزان خطا را پايين مي آورد و در توسعه رشته ها و دانشگاه ها حايز اهميت است. نياز نيست بسياري از اموري كه در كشورهاي ديگر تكرار شده و پاسخ منفي داده است را در كشور خود به كار ببنديم.

وي تصريح كرد: برگزاري دوره هاي مشترك، ارتباط علمي با دانشگاه هاي دنيا و ايجاد شعبه در كشورهاي ديگر از برنامه هاي مهمي است كه دانشگاه تربيت مدرس براي توسعه علمي و بين المللي دانشگاه در نظر دارد.

رييس دانشگاه تربيت مدرس افزود: در اين زمينه دانشگاه در رشته هاي IT و زبان و ادبيات فارسي شعبه اي را در كشور سوريه راه اندازي مي كند. در اين خصوص دانشگاه تفاهم نامه اي را با كشور سوريه منعقد كرده است، اما بودجه لازم را براي اجراي اين طرح در اختيار ندارد.

وي خاطر نشان كرد: دانشگاه تربيت مدرس درصدد است خط مشي خود را براي توسعه آموزشي دانشگاه با ديگر كشورها ادامه دهد و اين موضوع را در اولويت قرار دهد. همچنين در تلاش هستيم هر دانشكده در اين دانشگاه با يك دانشگاه خارجي در ارتباط باشد. اين موضوع در دستور كار 6 ماهه دانشگاه قرار دارد.