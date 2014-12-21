مردم ایران به اسلام، قرآن، ولایت و رهبری وفادار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی بعد از ظهر یکشبه در جمع مردم در امامزاده سید ابراهیم(ع) با اشاره به دلایل نبود تفرقه و اختلاف ابراز کرد: خداوند سبحان به هیچ قومی که در آن تفرقه و اختلاف بوده خیر و خوبی و موفقیت نرسانده است و در تاریخ اسلام هم اگر ملاحظه کنید می بینید هرجا که مسلمانان اختلاف داشتند شکست خورده اند.

وی با اشاره به اینکه خداوند کسی را که درباره دیگران بدگویی و سخن چینی می کند و گزارش بد می دهد را دوست ندارد تصریح کرد: نباید در جامعه سوءظن ایجاد شود.

نماینده ولی فقیه و رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، افزود: دشمن در صدد این است که در جامعه اسلامی تفرقه ایجاد کند و مردم را نسبت به مسئولان بدبین کند و بین آنها فاصله ایجاد کند.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه یک رابطه خوب و با اعتماد بین مردم و مسئولان وجود دارد و باید دانست اگر مشکل یا اشتباهی از سوی مسئولی پیش می آید نباید آن را به کل جامعه تعمیم داد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدی گفت: اگر جامعه اسلامی می خواهد با عزت، ابهت و شرافت زندگی کند باید مانند پیغمبر اسلام رفتار کند.

وی افزود: وقتی به تمام سخنرانی های بنیانگذار جمهوری اسلامی نگاه کنیم، هیچ سخنرانی را نمی یابیم که در آن به لزوم وحدت در جامعه تاکید نشده باشد و مقام معظم رهبری نیز همیشه این موضوع را مورد تاکید قرار داده است.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه دشمنان اسلام و ایران همیشه سعی دارند با ایجاد تفرقه و سوء ظن در جامعه مشکل ایجاد کنند تاکید کرد: نباید دوگانه و چندوجه با یکدیگر برخورد کنیم.

نماینده ولی فقیه و رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، با بیان ابعداد مختلف زندگی فردی و اجتماعی پیامبر اسلام (ص) اظهار داشت: پیغمبر، اخلاق فردی و اجتماعی را به ما آموخت و در مقابل دشمنان تا آخر ایستاد و تسلیم نشد و در زمانی که محاصره اقتصادی نیز به سر می برد با صبر و استقامت بر مشکلات فائق آمد.

وی اظهار کرد: پیامبر تاکید داشتند که نباید مسلمانان نسبت به یکدیگر و حتی نسبت به غیر مسلمانان بی تفاوت، بی توجه و بیخیال باشند و فرمودند کسی که نسبت به مسائل و مشکلات مسلمین بی توجه باشد مسلمان نیست.

نماینده ولی فقیه و رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی به این ملت و مملکت های دیگر حتی مملکت های غیر مسلمان خدمات بی نظیری ارائه کرده است و باید قدر این مملکت را بدانیم و دست به دست نواقص را حل کنیم.

وی تصریح کرد: امت مسلمان نباید از مسیر حق منحرف شوند و نباید در مسیر حق خسته شود و اینها اهداف دشمنان ما است و ممکلت ما در این 35 سالی که از انقلاب می گذرد نشان دادند که خسته و منحرف نمی شوند چون بر حق هستند.

وی در سخنرانی خود به بیان بسیاری از ویژگی های اخلاقی پیامبر پرداخت که مسلمانان را به آنها سفارش می کرد و گفت: پیامبر اسوه حسنه بوده و بسیاری از ویژگی های او نیاز امروز جامعه ما است و قانون گرایی، ارتباط و مناجات با خدا، شجاعت و ایستادگی در برابر دشمنان، بیزاری از غیبت و تهمت ... از جمله این ویژگی ها است.