به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ختم مرحوم آیت‌الله غیوری، نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر عصر امروز یکشنبه با حضور جمعی از مقامات لشکری و کشوری برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام محمدی‌گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آیت‌الله امامی‌کاشانی عضو مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله موحدی‌کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، غلامعلی حدادعادل نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محسن رفیقدوست عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی و حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی عضو جامعه روحانیت مبارز در مسجد امام حسن عسگری(ع) شهرری حضور داشتند.