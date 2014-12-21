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۳۰ آذر ۱۳۹۳، ۱۸:۰۰

برای بررسی مشکلات تیم؛

جلسه بازیکنان تیم فوتسال دبیری با مسئولان باشگاه برگزار شد

جلسه بازیکنان تیم فوتسال دبیری با مسئولان باشگاه برگزار شد

مسئولان باشگاه دبیری تبریز جلسه‌ای را با بازیکنان تیم فوتسال این باشگاه برگزار کردند تا در مورد مشکلات این تیم در لیگ برتر صحبت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال دبیری تبریز در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال ایران برابر تیم شرکت حفاری با نتیجه یک به 4 شکست خورد تا به رده هفتم جدول سقوط کند. این اتفاق باعث شد تا مالک باشگاه هم اعلام کند تیمش از کورس قهرمانی خارج شده است.

در همین رابطه مسئولان باشگاه دبیری بعد ازظهر امروز یکشنبه جلسه‌ای را با حضور بازیکنان برگزار کرده و از بازیکنان درباره علت ناکامی و افت و خیز نتایج سئوالاتی را پرسیدند. همچنین در این جلسه مقرر شد تا بخشی از قرارداد بازیکنان بعد از بازی این هفته برابر تیم تاسیسات دریایی صرفنظر از نتیجه مسابقات پرداخت شود.

 

کد مطلب 2447294

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