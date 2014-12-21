جلسه بازیکنان تیم فوتسال دبیری با مسئولان باشگاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال دبیری تبریز در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال ایران برابر تیم شرکت حفاری با نتیجه یک به 4 شکست خورد تا به رده هفتم جدول سقوط کند. این اتفاق باعث شد تا مالک باشگاه هم اعلام کند تیمش از کورس قهرمانی خارج شده است.

در همین رابطه مسئولان باشگاه دبیری بعد ازظهر امروز یکشنبه جلسه‌ای را با حضور بازیکنان برگزار کرده و از بازیکنان درباره علت ناکامی و افت و خیز نتایج سئوالاتی را پرسیدند. همچنین در این جلسه مقرر شد تا بخشی از قرارداد بازیکنان بعد از بازی این هفته برابر تیم تاسیسات دریایی صرفنظر از نتیجه مسابقات پرداخت شود.