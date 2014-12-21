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۳۰ آذر ۱۳۹۳، ۱۷:۳۹

با حضور مسئولان کشوری؛

همایش لبیک یا رسول الله در زنجان برگزار شد

همایش لبیک یا رسول الله در زنجان برگزار شد

زنجان-با حضور مسئولان کشوری همایش لبیک یا رسول الله در جمع عزاداران زنجانی در آستانه مقدس امامزاده سید ابراهیم (ع) در زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور گسترده مردم زنجان در امامزاده سید ابراهیم(ع)برگزار شد حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز در جمع عزاداران حضور داشت.

در همایش لبیک یا رسول الله که به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد جمع زیادی از عاشقان رسول خدا و اهل بیت برای حضور در این مراسم در هوای سرد روزهای آخر پاییز خود را به این مکان متبرکه رسانده بودند.

عزاداران پس از قرائت زیارت حضرت رسول الله از راه دور به سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمدی نماینده ولی فقیه گوش فرا دادند و پس آن به اقامه نماز ظهر پرداختند.

 نیروهای مسلح زنجان در قالب دسته عزاداری خود را به این مراسم رساندند.

کد مطلب 2447295

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