۱۴۰۰ اکیپ در راهداری زمستانه خدمات دهی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آخوندی عصر یکشنبه در بازدید از راهدارخانه امامزاده هاشم، سطح راههای فرعی و روستایی کشور را ۲۰ هزار کیلومتر بیان کرد و گفت: از ساحل دریای عمان تا آذربایجان در شرق و غرب روزانه ۷۲ هزار خودرو سواری در کشور تردد می کنند.

وی با بیان اینکه ۸۰۰ هزار وسیله نقلیه عمومی نیز در راههای کشور تردد می کنند، گفت: تردد ایمن، روان و سالم در سراسر راهها را شاهد هستیم.

آخوندی یادآور شد: ۲۰۰ هزار کیلومتر راه در سطح کشور وجود دارد که ۲۰ هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده است و برای نگهداری آن سالانه به هفت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سال گذشته هشت هزار دستگاه ماشین آلات در امر راهداری خدمات دهی می کردند گفت: این تعداد امسال به ۹ هزار دستگاه افزایش یافته است.

وی بهبود و گسترش کیفیت راهها را از جمله برنامه ها بیان کرد و گفت: هفت میلیون و۴۰۰ هزار تن آسفالت در سطح راههای کشور ریخته شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح راهداری زمستانه گفت: از چند ماه پیش به استاندارن و فرمانداران برای راهداری اعلام آمادگی کرده ایم.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: امسال ۱۲ میلیارد تومان برای کمک به راهداران بودجه درنظر گرفته شده است.