2 هزار موقفه طی سالجاری در کشور انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه ساختمان چشم موقوفه مرحوم هوشمند زنجان با بیان اینکه نیت بسیاری از واقفان کمک به بیماران و افرادی است که در مراکز درمانی مورد معالجه قرار می گیرند افزود: تاکنون بیش از 400 بیمارستان،‌ درمانگاه و مرکز درمانی در کشور توسط خیرین وقف شده است.

وی با بیان اینکه وقفیات حوزه بهداشت و سلامت در کشور دارای سابقه تاریخی و ریشه دار است ادامه داد: برای توسعه فرهنگ وقف در حوزه بهداشت و سلامت باشید تلاش بیشتر صورت گیرد و این روند رشد پیدا کند.

حجت الاسلام محمدی افزود: نهادینه کردن امر وقف در مراکز علمی پژوهشی، آموزش و پرورش که قبلا سابقه داشته باید بیش از این بوده و به این حکم الهی توجه شود



نماینده ولی فقیه و رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشوربا بیان اینکه باید بر اساس برنامه مدیران و مسئولان مردم باید جهت انجام وقف تشویق و ترغیب شوند ادمه داد: تبلیغ و ترویج وقف در کشور مهمترین رویکرد سازمان اوقاف و ورخیریه کشور است و برای تدوام این روند و اجرای هرچه بهتر ترویج فرهنگ وقف گام های اساسی برداشته شده است و تلاش ما تبدیل فرهنگ وقف به یک گفتمان عمومی و فراگیر است.

حجت الاسلام محمدی با بیان ااینکه رسانه ها نقش تایرگذار در توسعه فرهنگ وقف دارند افزود: اطلاع رسانی رسانه های استان زنجان در خصوص وقف بسیار مطلوب است.

همچنین رییس بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: پروژه ساختمان چشم موقوفه مرحوم هوشمند با مساحت 240 متر مربع و زیربنای یکهزار و 100 متر مربع از 56 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.



مهدی نیکویی با بیان اینکه تاکنون برای این پروژه 500 میلیون تومان هزینه شده که تکمیل این پروژه نیازمند 550 میلیون تومان است افزود: پروژه ساختمان چشم موقوفه مرحوم هوشمند در پنج طبقه ساخته می شود که بعد از اتمام عملیاتی عمرانی به پزشکان اجاره داده خواهد شد.

