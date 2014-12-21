بان کی مون:از واشنگتن خواسته بودیم به مسیر مصالحه بازگردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل در ادامه سخنان خود که با رویترز مطرح می کرد،افزود: پیشتر از دولتمردان آمریکا خواسته بودیم تا به مسیر مصالحه با کشورهای قطع رابطه شده بازگردد.

وی با بیان اینکه رائول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا نیز در همراهی با این احیای روابط پیشتاز بوده، اظهار داشت: بهبود مناسبات واشنگتن-هاوانا می تواند چشم انداز خوبی برای عرصه بین المللی ایجاد کند.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد: واشنگتن روابط دیپلماتیک خود با کوبا را که 50 سال پیش قطع کرده بود از سر گرفته و روابط تجاری با این کشور را توسعه خواهد داد.

این اقدام دولت اوباما مورد انتقاد چند تن از قانونگذاران حزب جمهوریخواه قرار گرفت اما دیگر کشورها و نهادها از جمله اتحادیه اروپا از آن استقبال کردند.