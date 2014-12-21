  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳۰ آذر ۱۳۹۳، ۱۷:۵۹

به دنبال برقراری رابطه واشنگتن-هاوانا؛

بان کی مون:از واشنگتن خواسته بودیم به مسیر مصالحه بازگردد

بان کی مون:از واشنگتن خواسته بودیم به مسیر مصالحه بازگردد

دبیر کل سازمان ملل با اشاره به برقراری مجدد رابطه واشنگتن -هاوانا اعلام کرد که پیشتر از آمریکا خواسته بودیم به مسیر مصالحه بازگردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل در ادامه سخنان خود که با رویترز مطرح می کرد،افزود: پیشتر از دولتمردان آمریکا خواسته بودیم تا به مسیر مصالحه با کشورهای قطع رابطه شده بازگردد.

وی با بیان اینکه رائول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا نیز در همراهی با این احیای روابط پیشتاز بوده، اظهار داشت: بهبود مناسبات واشنگتن-هاوانا می تواند چشم انداز خوبی برای عرصه بین المللی ایجاد کند.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد: واشنگتن روابط دیپلماتیک خود با کوبا را که 50 سال پیش قطع کرده بود از سر گرفته و روابط تجاری با این کشور را توسعه خواهد داد.

این اقدام دولت اوباما مورد انتقاد چند تن از قانونگذاران حزب جمهوریخواه قرار گرفت اما دیگر کشورها و نهادها از جمله اتحادیه اروپا از آن استقبال کردند.

کد مطلب 2447303
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها