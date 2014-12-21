9 نقطه برای ایجاد منطقه گردشگری ساحلی در بوشهر و هرمزگان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی‌فر عصر یکشنبه در بازید از نوار ساحلی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی در بخش گردشگری است که به منظور شناسایی این ظرفیت‌ها تلاش های خوبی صورت گرفته است.

وی بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های گردشگری استان بوشهر تاکید کرد و بیان داشت: سواحل طولانی استان بوشهر با خلیج فارس به عنوان یکی از این ظرفیت‌ها است که باید با مشارکت بخش خصوصی شاهد توسعه زیرساخت‌ها در سواحل استان باشیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: توسعه گردشگری ساحلی به عنوان یک اولویت در دستور کار این سازمان قرار دارد و در همین راستا از ظرفیت‌های خصوصی باید به خوبی استفاده کنیم و زمینه مشارکت آنها را فراهم سازیم.

وی با اشاره به شناسایی 9 نقطه برای ایجاد منطقه گردشگری ساحلی در بوشهر و هرمزگان، اذعان داشت: سه نقطه در استان بوشهر و شش نقطه در استان هرمزگان بدین منظور شناسایی شده است.

سلطانی‌فر با بیان اینکه این مناطق گردشگری با حضور بخش خصوصی اجرا می شود، تصریح کرد: قابلیت‌های مهمی در حوزه گردشگری ساحلی استان بوشهر وجود دارد و باید طرح‌های مختلفی در این استان اجرایی شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به چشم اندازها و مناظر اکوتوریستی مناطق ساحلی استان بوشهر، تاکید کرد: مردم علاقه بسیار زیادی به توریسم دریایی دارند و باید زمینه استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های ساحلی فراهم شود.