  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۵۶

سردار مومنی عنوان کرد:

بکارگیری ۳۵ دستگاه بالگرد در طرح زمستانه پلیس

بکارگیری ۳۵ دستگاه بالگرد در طرح زمستانه پلیس

قائمشهر - رئیس پلیس راهور کشور گفت: 35 فروند بالگرد در طرح زمستانه پلیس بکارگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی عصر یکشنبه در بازدید از محورهای ارتباطی مازندران در قائمشهر افزود: این طرح که از اواخر آذرماه شروع شد و تا اسفندماه ادامه دارد، برقراری تردد ایمن از جمله اهداف آن است.

وی با اشاره به اینکه طرح پلیس زمستان با همکاری ۵۰ هزار نیروی پلیس در سراسر کشور در دست اجراست، بیان داشت: دستگاههای مختلفی با پلیس در این طرح همکاری دارند.

سردار مومنی بیان داشت: در ۱۱۰ گردنه برفگیر و کوهستانی کشور، پلیس به اجرای طرح زمستانه می پردازد و امیدواریم با همکاری مردم شاهد، کاش تلفات باشیم.

رئیس پلیس راهور کشور ادامه داد: در مجموع ۲۳۶ نفر از دستگاههای مختلف در اجرای طرح زمستانه با پلیس همکاری دارند.

مازندران بیش از ۱۰ هزار و ۷۷۷ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.

کد مطلب 2447315

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها