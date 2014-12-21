بکارگیری ۳۵ دستگاه بالگرد در طرح زمستانه پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی عصر یکشنبه در بازدید از محورهای ارتباطی مازندران در قائمشهر افزود: این طرح که از اواخر آذرماه شروع شد و تا اسفندماه ادامه دارد، برقراری تردد ایمن از جمله اهداف آن است.

وی با اشاره به اینکه طرح پلیس زمستان با همکاری ۵۰ هزار نیروی پلیس در سراسر کشور در دست اجراست، بیان داشت: دستگاههای مختلفی با پلیس در این طرح همکاری دارند.

سردار مومنی بیان داشت: در ۱۱۰ گردنه برفگیر و کوهستانی کشور، پلیس به اجرای طرح زمستانه می پردازد و امیدواریم با همکاری مردم شاهد، کاش تلفات باشیم.

رئیس پلیس راهور کشور ادامه داد: در مجموع ۲۳۶ نفر از دستگاههای مختلف در اجرای طرح زمستانه با پلیس همکاری دارند.

مازندران بیش از ۱۰ هزار و ۷۷۷ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.