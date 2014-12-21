لیورپول دقیقه 96 از شکست خانگی برابر آرسنال گریخت

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار حساس تیم‌های فوتبال لیورپول و آرسنال شامگاه امروز یکشنبه برگزار شد که در پایان 99 دقیقه بازی جذاب و مهیج دو تیم به تساوی 2 - 2 رضایت دادند. در این بازی که در چارچوب هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس به میزبانی لیورپول برگزار شد تیم آرسنال تا دقیقه 96 با حساب 2 بر یک از میزبان خود پیش بود اما با گلی که اشکرتل در این دقیقه به ثمر رساند بازی مساوی شد.

نیمه اول این دیدار با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. لیورپول بازی را به مراتب بهتر آغاز کرد ولی برای رسیدن به گل 45 دقیقه صبر کرد تا اینکه کوتینیو با حرکتی زیبا و شوتی دقیقه گل اول دیدار را به ثمر رساند. هنوز لیورپولی‌ها غرق در شادی بودند که متیو دبوشی گل تساوی را برای زردپوشان آرسنال به ثمر رساند تا نیمه اول با تساوی یک بر یک خاتمه یابد.

آرسنال نیمه دوم را بهتر شروع کرد و در دقیقه 64 روی ضربه اولیویه ژیرو روی تیر نزدیک به گل دوم رسید. بعد از آن حملات احساسی لیورپول شکل گرفت تا اینکه در دقیقه 96 اشکرتل با ضربه سر خود کار را به تساوی کشاند. در دقیقه 90 بازی نیز فابیو بورینی از لیورپول اخراج شد.

آرسنال با این تساوی جمع امتیازات خود را به عدد 27 رساند و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به تاتنهام در رده ششم جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس ایستاد. تیم لیورپول هم با 22 امتیاز مکان دهم جدول را در اختیار گرفته است.

یکشنبه شب در دیگر بازی برگزار شده تیم ساندرلند با تنها گلی که آدام جانسون در دقیقه 90 به ثمر رساند از سد میزبان خود نیوکاسل گذشت.