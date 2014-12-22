فخیم: خودم نخواستم در تیم ملی فوتسال باشم

فرهاد فخیم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عدم دعوتش به تیم ملی فوتسال برای بازی با کرواسی، اظهار کرد: قبل از آنکه اسامی تیم ملی اعلام شود، با من مشورت کردند که آیا به تیم ملی می‌روم یا خیر که جواب من منفی بود. من دفعه قبل و بعد از بازی با روسیه خداحافظی کرده بودم ولی از من خواهش کردند تا تیم را در مسابقات داخل سالن همراهی کنم. آن موقع برای بازگشت مشکلی نداشتم.

وی افزود: حتی برای مسابقات جام جهانی کوچک برزیل پاسپورت مرا گرفتند و ویزایم هم صادر شد ولی خودم نخواستم در تیم ملی بازی کنم. من 31 سال دارم و بهتر است بازیکنان جوان جایگزین شوند. ضمن اینکه مشکلات خانوادگی هم اجازه نمی‌دهد در خدمت تیم ملی باشم.

بازیکن تیم دبیری تبریز در ادامه درباره مشکلاتی که برای این تیم ایجاد شده، تصریح کرد: در بازی با شرکت حفاری بد آوردیم. واقعا علیرضا صمیمی دروازه‌بان حفاری سر حال بود و تمام موقعیت‌های ما را گرفت. با این حال معتقدم شرایطمان بهتر شده است. فاصله تیم اول تا هفتم جدول فقط شش امتیاز است. اگر بتوانیم این هفته تیم تاسیسات را شکست بدهیم، می‌توانیم به سه امتیازی آنها برسیم.

فخیم درباره اینکه مالک باشگاه دبیری عنوان کرده بود این تیم از کورس قهرمانی خارج شده است، گفت: چنین چیزی نیست. اتفاقا در جلسه ای که روز یکشنبه داشتیم مسئولان باشگاه خیلی به بازیکنان انگیزه دادند. در هر صورت ما به بازی این هفته مقابل تاسیسات خیلی امیدواریم چون از این تیم سر حال‌تر هستیم.

بازیکن تیم دبیری در پایان در پاسخ به این سئوال که "علت نوسان نتایج تیم دبیری چه مشکلاتی است"؟ اظهار کرد: واقعا نمی‌دانم چه اتفاقی برای دبیری رخ داده است. در هر مسابقه تعدادی از بازیکنان سر حال هستند و تعدادی دیگر سر حال نیستند. این اتفاق در هر بازی برای ما رخ می‌دهد!



