زاهدان میزبان همايش بصيرت و ميثاق امت با ولايت می شود

حجت‌الاسلام عباس دانشي در گفتگو با مهر بیان داشت: به مناسبت گراميداشت پنجمين سالگرد حماسه ۹ دي از امروز به مدت یک هفته بيش از ۷ برنامه محوري و شاخص در مراکز علمي حوزه ها و دانشگاه هاي زاهدان و ديگر شهرستان هاي استان برگزار مي‌شود.

وي افزود: تجمع عظیم مردم زاهدان در روز نهم دي ماه درمسجد جامع زاهدان با عنوان همايش روز "بصيرت و ميثاق امت با ولايت" به عنوان مهترین برنامه محوری به این مناسبت است.

وی اظهار داشت: اقشار مختلف مردم اعم از شيعه و سني، علما و نخبگان با حضور گسترده خود در اين تجمع عزت، عظمت و اقتدار اسلام و انقلاب و ولايتمداري خويش را به رخ منافقين وجهانيان مي کشند.

دانشی ادامه داد: اين مراسم با سخنراني حجت‌الاسلام دکتر سيد حميد حسيني روحاني مورخ و پژوهشگر انقلاب و همچنين یکی از ياران حضرت امام خميني (ره) برگزار مي‌شود.

وی همچنین از برگزاري نشست هاي بصيرتي با موضوع حماسه ۹ دي در حوزه هاي مقاومت بسيج سراسر استان خبر داد و افزود: همايش با شکوه بصيرت، وحدت و ولايت با حضور علما و انديشمندان اهل تشيع و تسنن در روز ۱۳ دي در محل سالن نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در امور اهل سنت استان از جمله برنامه های تدارک دیده شده در این رابطه است.

وی نشست علمي بانوان با عنوان جامعه بصير، اجتماع پرشور مداحان و ذاکران اهل بيت (ع) درمسجد المهدي (عج) در یازدهم دیماه و گردهمايي فرهنگيان استان با موضوع ولايت فقيه در آموزش و پرورش استان وهمچنين برگزاري جشنواره فرهنگي، هنري بصيرت در شهرستان زابل از ديگر برنامه هاي حماسه ۹ دي در استان عنوان کرد.