اوساسونا در خانه لاس پالماس صدرنشین پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اوساسونا در هفته هجدهم رقابتهای دسته دوم فوتبال اسپانیا در "استادیو دو گران کاناریا" با نتیجه 2 بر یک مقابل لاس پالماس به برتری رسید.

"مومو" در دقیقه 35 تیم میزبان را پیش انداخت اما در ادامه "نینو" و "میکل مرینو" برای اوساسونا گلزنی کردند. "میگوئل فلانو" بازیکن اوساسونا در دقیقه 75 با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد.

جواد نکونام به دلیل آسیب دیدگی و کریم انصاریفرد در این دیدار حضور نداشتند.

لاس پالماس با 36 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و اوساسونا با 22 امتیاز در رده چهاردهم ایستاده است.