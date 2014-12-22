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۱ دی ۱۳۹۳، ۹:۵۱

نکونام و انصاریفرد غایب بودند؛

اوساسونا در خانه لاس پالماس صدرنشین پیروز شد

اوساسونا در خانه لاس پالماس صدرنشین پیروز شد

تیم فوتبال اوساسونا موفق شد صدرنشین رقابتهای لیگ دو دسته اسپانیا را در زمین این تیم شکست دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اوساسونا در هفته هجدهم رقابتهای دسته دوم فوتبال اسپانیا در "استادیو دو گران کاناریا" با نتیجه 2 بر یک مقابل لاس پالماس به برتری رسید.

"مومو" در دقیقه 35 تیم میزبان را پیش انداخت اما در ادامه "نینو" و "میکل مرینو" برای اوساسونا گلزنی کردند. "میگوئل فلانو" بازیکن اوساسونا در دقیقه 75 با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد.

جواد نکونام به دلیل آسیب دیدگی و کریم انصاریفرد در این دیدار حضور نداشتند.

لاس پالماس با 36 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و اوساسونا با 22 امتیاز در رده چهاردهم ایستاده است.

 

 

کد مطلب 2447382

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