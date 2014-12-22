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۱ دی ۱۳۹۳، ۹:۵۲

ممنوعیت اشتغال زنان اتباع خارجی در ایران/ زندان در انتظار متخلفان

ممنوعیت اشتغال زنان اتباع خارجی در ایران/ زندان در انتظار متخلفان

مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بکارگیری و اشتغال بانوان اتباع خارجی فاقد مجوز کار ، بعنوان خدمه و یا عناوین دیگر در منازل مسکونی، غیر قانونی است.

علی اقبالی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اشتغال و بکارگیری زنان اتباع خارجی در کشورمان غیرقانونی است، گفت: به بانوان اتباع خارجی فلیپینی و یا کشورهای دیگر اجازه کار داده نشده و اگر در منازل مسکونی زن بعنوان خدمه بکار گرفته شود طبق قانون با متخلفین برخورد و به مقام قضایی معرفی می گردد.

وی در مورد افزایش میزان مجازات ها، افزود: مجازات‌ بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز در هر روز پنج برابر حداقل مزد و در صورت تکرار 10 برار حداقل مزد و در صورتی که به این مجازات توجه‌ نشود، مجازات تبدیل به زندان از 91 تا 180 روز خواهد شد.

کد مطلب 2447403

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