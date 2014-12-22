ممنوعیت اشتغال زنان اتباع خارجی در ایران/ زندان در انتظار متخلفان

علی اقبالی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اشتغال و بکارگیری زنان اتباع خارجی در کشورمان غیرقانونی است، گفت: به بانوان اتباع خارجی فلیپینی و یا کشورهای دیگر اجازه کار داده نشده و اگر در منازل مسکونی زن بعنوان خدمه بکار گرفته شود طبق قانون با متخلفین برخورد و به مقام قضایی معرفی می گردد.

وی در مورد افزایش میزان مجازات ها، افزود: مجازات‌ بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز در هر روز پنج برابر حداقل مزد و در صورت تکرار 10 برار حداقل مزد و در صورتی که به این مجازات توجه‌ نشود، مجازات تبدیل به زندان از 91 تا 180 روز خواهد شد.